Поближе к печи и подальше от зеркал. Как было принято проводить Златоустьев день
Праздник получил такое название неспроста — 9 февраля было принято чтить печной огонь. В этот день просматривался некий культ печи: её обязательно растапливали и собирались рядом всей семьёй, а ещё верили, что огонь стал целебным и может оздоровить болеющего, если он побудет рядом.
Каждый дом к утру должен был быть обеспечен лучиной, поэтому заранее надо было нарубить берёзы, снять и засушить кору.
В Златоустьев день люди молились, в том числе и Иоанну — у него просили помощи в учении и духовных силах. Ещё наши предки читали заговор для здоровья зубов.
Что нельзя делать в Златоустьев день
Первый запрет связан с отношениями — нельзя было ругаться с близкими из-за пустяков.
Также в этот же день люди старались подолгу не смотреться в зеркало и не стриглись — верили, что Златоуст не любит нарциссов и может разгневаться. А ещё не мыли голову.
Плохой приметой считалось порезаться, травмироваться и обжечься. Люди боялись, что могут так навлечь беду. А ещё из того же страха они старались не принимать подарки.
Погодные приметы на Златоустьев день:
- запотели окна или на небе яркая белая луна — скоро ударят морозы;
- круглые сугробы — урожай будет хорошим;
- собаки ложатся на снег — ждите вьюги;
- облака словно движутся против ветра — к снегу.
Не знаем, сулила ли это какая-то примета, но в Москву на этой неделе вернулась настоящая зима. К концу недели обещают до –20 градусов.