Поближе к печи и подальше от зеркал. Как было принято проводить Златоустьев день

Праздник получил такое название неспроста — 9 февраля было принято чтить печной огонь. В этот день просматривался некий культ печи: её обязательно растапливали и собирались рядом всей семьёй, а ещё верили, что огонь стал целебным и может оздоровить болеющего, если он побудет рядом.

Каждый дом к утру должен был быть обеспечен лучиной, поэтому заранее надо было нарубить берёзы, снять и засушить кору.

В Златоустьев день люди молились, в том числе и Иоанну — у него просили помощи в учении и духовных силах. Ещё наши предки читали заговор для здоровья зубов.

Что нельзя делать в Златоустьев день

Первый запрет связан с отношениями — нельзя было ругаться с близкими из-за пустяков.

Также в этот же день люди старались подолгу не смотреться в зеркало и не стриглись — верили, что Златоуст не любит нарциссов и может разгневаться. А ещё не мыли голову.

Плохой приметой считалось порезаться, травмироваться и обжечься. Люди боялись, что могут так навлечь беду. А ещё из того же страха они старались не принимать подарки.

Погодные приметы на Златоустьев день:

запотели окна или на небе яркая белая луна — скоро ударят морозы;

круглые сугробы — урожай будет хорошим;

собаки ложатся на снег — ждите вьюги;

облака словно движутся против ветра — к снегу.

Не знаем, сулила ли это какая-то примета, но в Москву на этой неделе вернулась настоящая зима. К концу недели обещают до –20 градусов.