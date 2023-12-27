Почему цены на жильё не упали в 2023 году? Дело не только в льготной ипотеке
С начала 2023 года стоимость новых квартир выросла на 7%, вторичка подорожала на 9%, следует из данных «СберИндекса». Таким образом прогнозы экспертов не сбылись: в конце прошлого года многие специалисты предрекали падение стоимости квадратного метра. Помимо льготных ипотечных программ как минимум три фактора поддержали рынок и цены на нём в 2023-м.
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Поднятие ставок на фоне падения курса рубля. «Это подталкивало быстро принимать решение о покупке недвижимости. Даже те, кто не планировал сейчас приобретать квартиру, решились инвестировать в недвижимость, пока была возможность зафиксировать выгодные ипотечные условия», — объяснила директор по стратегическому маркетингу и продукту застройщика Level Group Александра Мамохина.
Инфляция. «Рост цен на недвижимость также может быть связан с общей инфляцией, которая влияет на стоимость всех товаров и услуг в нашей стране», — отметил доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. Действительно, если всё вокруг дорожает, это не могут не учитывать продавцы и покупатели.
Политическая ситуация. «Те, кто инвестировал в акции зарубежных компаний или покупал недвижимость в других странах, переключился на внутренний рынок», — сказала генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачёва. То есть вырос спрос — поднялись и цены.