Почему цены на жильё не упали в 2023 году? Дело не только в льготной ипотеке

Поднятие ставок на фоне падения курса рубля. «Это подталкивало быстро принимать решение о покупке недвижимости. Даже те, кто не планировал сейчас приобретать квартиру, решились инвестировать в недвижимость, пока была возможность зафиксировать выгодные ипотечные условия», — объяснила директор по стратегическому маркетингу и продукту застройщика Level Group Александра Мамохина.

Инфляция. «Рост цен на недвижимость также может быть связан с общей инфляцией, которая влияет на стоимость всех товаров и услуг в нашей стране», — отметил доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. Действительно, если всё вокруг дорожает, это не могут не учитывать продавцы и покупатели.