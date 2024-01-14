Почему человек может различать больше цветов, чем животные? Учёные докопались до истины

Суть какая — за распознавание цветов отвечают клетки-колбочки, которые должны развиться определённым образом, чтобы считывать красный или зелёный цвет. Учёные считали, что это происходит рандомно, но как бы не так.

Во всём оказался виноват витамин А, а точнее ретиноевая кислота. Чем больше было витамина А на ранних сроках развития сетчатки, тем больше появлялось колбочек, отвечающих за распознавание зелёного.

Впрочем, в этом нет ничего страшного: зелёные и красные колбочки мало чем отличаются (их состав совпадает на 96%), и оба вида помогают распознавать цвета. То есть у разных людей может быть разное количество красных и зелёных колбочек, но видеть цвета они будут одинаково.

Однако исследование доказало, что развиваются эти колбочки не случайным образом, а под действием кислоты. Таким образом учёные планируют найти новые решения проблем со зрением, особенно связанные с распознаванием цветов вроде дегенерации желтого пятна.

О проблемах со зрением стоит беспокоиться в любом возрасте. Ранее врач напомнил, что катаракта может развиться и в 30 лет. А почему — читайте здесь.