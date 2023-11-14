Почему девушки постоянно западают на плохишей? Пацаны, записывайте
В поп-культуре полно примеров плохих парней, от которых все девушки просто без ума. Но почему они настолько притягательны, что, несмотря на многочисленные минусы, всё равно нравятся противоположному полу? Об этом рассказала психотерапевт и психиатр Елена Антонова. Причина на самом деле кроется в самих девушках, их воспитании и желании стряхнуть все оковы.
Под плохими парнями обычно подразумеваются мужчины, которые имеют признаки нарциссизма, психопатии и макиавелизма. То есть такие парни зациклены на себе, воспринимают себя и мир не такими, какие они есть на самом деле, обладают низкими моральными качествами и не стесняются идти по головам.
Их часто выбирают девушки с виктимным поведением, жертвы, которых слишком строго воспитывали, — так они или уходят в отрыв вместе с избранником, или попадают во власть агрессора, то есть в привычную обстановку.
Девушками нравится в таких парнях:
- уверенность в себе (правда, она чаще всего напускная);
- бунтарство, свобода и отсутствие запретов;
- ощущение защищённости (только этот бэд бой в случае чего первый свалит вину на девушку);
- отсутствие скуки (они адреналиновые наркоманы);
- возможность перевоспитать (получится только со специалистом, но никак не с простой девушкой).
Если хочется здоровых отношений, то лучше учитывать эти три ошибки, которые совершают почти все при знакомстве.