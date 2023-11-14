Почему девушки постоянно западают на плохишей? Пацаны, записывайте

Под плохими парнями обычно подразумеваются мужчины, которые имеют признаки нарциссизма, психопатии и макиавелизма. То есть такие парни зациклены на себе, воспринимают себя и мир не такими, какие они есть на самом деле, обладают низкими моральными качествами и не стесняются идти по головам.

Их часто выбирают девушки с виктимным поведением, жертвы, которых слишком строго воспитывали, — так они или уходят в отрыв вместе с избранником, или попадают во власть агрессора, то есть в привычную обстановку.

Девушками нравится в таких парнях:

уверенность в себе (правда, она чаще всего напускная);

бунтарство, свобода и отсутствие запретов;

ощущение защищённости (только этот бэд бой в случае чего первый свалит вину на девушку);

отсутствие скуки (они адреналиновые наркоманы);

возможность перевоспитать (получится только со специалистом, но никак не с простой девушкой).

Если хочется здоровых отношений, то лучше учитывать эти три ошибки, которые совершают почти все при знакомстве.