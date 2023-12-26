Почему дезодорант — худший подарок? Вот 4 главных правила по выбору презента

Психотерапевт Михаил Кумов рассказал, какие правила лучше соблюдать при выборе подарка — не только на Новый год, но и любой праздник.

Избегайте средств гигиены вроде дезодорантов, зубных нитей и прочего, что может быть воспринято как намёк на недостаточно ухоженный внешний вид. Исключения — вишлист или пункт 4. Не дарите дорогие вещи, это поставит получателя в неудобное положение — он должен будет ответить таким же роскошным подарком, а не у всех есть на это средства. Не выбирайте подарки, которые могут вызвать стресс или беспокойство, например, книги по самосовершенствованию или подарочные сертификаты на процедуры или услуги, которые не факт что заинтересуют получателя. При выборе подарка ориентируйтесь на интересы и индивидуальные предпочтения получателя.

Какие ещё подарки лучше оставить для других времен, а ещё лучше — для себя, можно почитать здесь.