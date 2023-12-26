03:00, 26 декабря 2023
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Почему дезодорант — худший подарок? Вот 4 главных правила по выбору презента
Как объяснил психотерапевт Кумов, если дарить средства гигиены вроде гелей для душа, шампуней, дезодорантов и прочего, можно случайно задеть близкого человека, который воспримет это как намёк на нечистоплотность, неухоженность и в целом сомнительный внешний вид. Поэтому лучше избегать такого тонкого льда, только если нет прямого указания от получателя на обратное.
Психотерапевт Михаил Кумов рассказал, какие правила лучше соблюдать при выборе подарка — не только на Новый год, но и любой праздник.
- Избегайте средств гигиены вроде дезодорантов, зубных нитей и прочего, что может быть воспринято как намёк на недостаточно ухоженный внешний вид. Исключения — вишлист или пункт 4.
- Не дарите дорогие вещи, это поставит получателя в неудобное положение — он должен будет ответить таким же роскошным подарком, а не у всех есть на это средства.
- Не выбирайте подарки, которые могут вызвать стресс или беспокойство, например, книги по самосовершенствованию или подарочные сертификаты на процедуры или услуги, которые не факт что заинтересуют получателя.
- При выборе подарка ориентируйтесь на интересы и индивидуальные предпочтения получателя.
Какие ещё подарки лучше оставить для других времен, а ещё лучше — для себя, можно почитать здесь.