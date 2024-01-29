Опубликовано 29 января 2024, 22:40
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Почему кого-то кофе бодрит, а кого нет? Объяснение врача
Многие россияне начинают новый день с чашечки ароматного кофе. Считается, что этот напиток бодрит лучше всего благодаря кофеину в его составе. Но оказалось, что эта самая бодрость после напитка может появляться не только из-за кофеина, а из-за веры в то, что кофе работает именно таким образом. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Врач рассказала, что кофеин действительно бодрит, но вот самовнушение тоже работает. Именно поэтому многим хорошо уже после первого глотка кофе.
На этот счёт даже проводилось исследование. В эксперименте приняли участие бегуны, которым перед шестиминутным забегом дали простую жвачку. Самим спортсменам жевательную резинку представили, как средство, которое поможет пробежать лучше. В итоге часть бегунов пробежала больше, чем обычно.
«Вера в кофеин позволила спортсменам пробежать в среднем на 46 метров больше (1,6%). Это значит, что одна лишь сила самовнушения способна улучшить результат забега на 1500 метров примерно на пять секунд», — объяснила Павлова.
О том, с чем никогда нельзя смешивать кофе, рассказали тут.
Автор:Анна Рожкова
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