Почему кого-то кофе бодрит, а кого нет? Объяснение врача

Врач рассказала, что кофеин действительно бодрит, но вот самовнушение тоже работает. Именно поэтому многим хорошо уже после первого глотка кофе.

На этот счёт даже проводилось исследование. В эксперименте приняли участие бегуны, которым перед шестиминутным забегом дали простую жвачку. Самим спортсменам жевательную резинку представили, как средство, которое поможет пробежать лучше. В итоге часть бегунов пробежала больше, чем обычно.

«Вера в кофеин позволила спортсменам пробежать в среднем на 46 метров больше (1,6%). Это значит, что одна лишь сила самовнушения способна улучшить результат забега на 1500 метров примерно на пять секунд», — объяснила Павлова.

О том, с чем никогда нельзя смешивать кофе, рассказали тут.