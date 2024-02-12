Жизнь
Опубликовано 12 февраля 2024, 00:10
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Почему люди считают високосные года плохими. Рассказываем

Принято считать, что високосные года несут не самые приятные вези. Доподлинно неизвестно, откуда пошло это суеверие, но поверье это достаточно старое и распространённое.
Почему люди считают високосные года плохими. Рассказываем

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Во Франции такие годы называли неплодородными, а в Италии опасались заводить детей, так как было принято считать, что високосный год может привести к гибели матери или ребенка во время родов.

На Руси 29 февраля называли Касьяновым днем в честь преподобного Касьяна Римского. Этого святого не любили и приписывали ему всякие бедствия.

На Руси вообще было много примет на любой случай, и високосный год не был исключением. Например:

  • если 29 февраля выйти на улицу, то есть риск заболеть и лишиться жизни;
  • если в этот день приняться за работу — ничего не получится, все будет валиться из рук;
  • брак, заключенный в Касьянов год, принесет супругам несчастье и будет недолговечным;
  • коровы будут давать мало молока и родят слабых телят;
  • в високосный год будет мало урожая.

Такие суеверия довольно плотно укрепились в общественном сознании, так что в високосные года к случающимся катастрофам и смертям приковано особое внимание, а общество будто специально увязывает «сыпящиеся» на людей несчастья с високосным годом, поддерживая конспирологические теории.

Хотя если сравнить с другими годами, часто оказывается, что никакой особенной концентрации катастроф не происходит. А если и происходит, то уже ретроспективно начинают появляться «предсказания», в которых утверждается, что «этот високосный год будет особенно тяжёлым».

Психолог Дарья Серебрякова объяснила такое негативное внимание к високосным годам феноменом магического мышления.

«Берётся какой-то один упрощённый фактор, например порядковый номер года, и через его призму объясняются сложные явления», — привела она пример того, как в современном человеке проступают архаичные формы сознания.

В психологии есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество, которое активно использует, например, астрология. Високосный год, год Дракона — это всё относится к феномену самосбывающегося пророчества. В научной психологии это объясняется понятием теории установки.

Если у человека есть объяснение какого-то феномена или явления, данное авторитетным источником (в данном случае астрология для многих является авторитетным источником, который опирается на опыт тысячелетий), то у человека уже есть установка — готовность воспринимать и интерпретировать информацию через призму этого авторитета. Например, готовность воспринимать события наступившего года через призму веры в то, что високосный год вообще и всегда является особенно сложным, считает психолог.

Автор:Ника Белова
Редакция
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