Почему люди считают високосные года плохими. Рассказываем
© Photo by engin akyurt on Unsplash
Во Франции такие годы называли неплодородными, а в Италии опасались заводить детей, так как было принято считать, что високосный год может привести к гибели матери или ребенка во время родов.
На Руси 29 февраля называли Касьяновым днем в честь преподобного Касьяна Римского. Этого святого не любили и приписывали ему всякие бедствия.
На Руси вообще было много примет на любой случай, и високосный год не был исключением. Например:
- если 29 февраля выйти на улицу, то есть риск заболеть и лишиться жизни;
- если в этот день приняться за работу — ничего не получится, все будет валиться из рук;
- брак, заключенный в Касьянов год, принесет супругам несчастье и будет недолговечным;
- коровы будут давать мало молока и родят слабых телят;
- в високосный год будет мало урожая.
Такие суеверия довольно плотно укрепились в общественном сознании, так что в високосные года к случающимся катастрофам и смертям приковано особое внимание, а общество будто специально увязывает «сыпящиеся» на людей несчастья с високосным годом, поддерживая конспирологические теории.
Хотя если сравнить с другими годами, часто оказывается, что никакой особенной концентрации катастроф не происходит. А если и происходит, то уже ретроспективно начинают появляться «предсказания», в которых утверждается, что «этот високосный год будет особенно тяжёлым».
Психолог Дарья Серебрякова объяснила такое негативное внимание к високосным годам феноменом магического мышления.
«Берётся какой-то один упрощённый фактор, например порядковый номер года, и через его призму объясняются сложные явления», — привела она пример того, как в современном человеке проступают архаичные формы сознания.
В психологии есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество, которое активно использует, например, астрология. Високосный год, год Дракона — это всё относится к феномену самосбывающегося пророчества. В научной психологии это объясняется понятием теории установки.
Если у человека есть объяснение какого-то феномена или явления, данное авторитетным источником (в данном случае астрология для многих является авторитетным источником, который опирается на опыт тысячелетий), то у человека уже есть установка — готовность воспринимать и интерпретировать информацию через призму этого авторитета. Например, готовность воспринимать события наступившего года через призму веры в то, что високосный год вообще и всегда является особенно сложным, считает психолог.