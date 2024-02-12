Почему люди считают високосные года плохими. Рассказываем

Во Франции такие годы называли неплодородными, а в Италии опасались заводить детей, так как было принято считать, что високосный год может привести к гибели матери или ребенка во время родов.

На Руси 29 февраля называли Касьяновым днем в честь преподобного Касьяна Римского. Этого святого не любили и приписывали ему всякие бедствия.

На Руси вообще было много примет на любой случай, и високосный год не был исключением. Например:

если 29 февраля выйти на улицу, то есть риск заболеть и лишиться жизни;

если в этот день приняться за работу — ничего не получится, все будет валиться из рук;

брак, заключенный в Касьянов год, принесет супругам несчастье и будет недолговечным;

коровы будут давать мало молока и родят слабых телят;

в високосный год будет мало урожая.

Такие суеверия довольно плотно укрепились в общественном сознании, так что в високосные года к случающимся катастрофам и смертям приковано особое внимание, а общество будто специально увязывает «сыпящиеся» на людей несчастья с високосным годом, поддерживая конспирологические теории.

Хотя если сравнить с другими годами, часто оказывается, что никакой особенной концентрации катастроф не происходит. А если и происходит, то уже ретроспективно начинают появляться «предсказания», в которых утверждается, что «этот високосный год будет особенно тяжёлым».

Психолог Дарья Серебрякова объяснила такое негативное внимание к високосным годам феноменом магического мышления.

«Берётся какой-то один упрощённый фактор, например порядковый номер года, и через его призму объясняются сложные явления», — привела она пример того, как в современном человеке проступают архаичные формы сознания.