Почему мужчины думают о Римской империи? Объясняем новый мем

Ставший в последнее время особенно популярным мем с вопросом «Как часто ты думаешь о Римской империи?» появился ещё год назад. Шведка с ником Saskia Cort 25 сентября 2022 года опубликовала в известной и ныне запрещённой в России соцсети пост, где как раз и предложила спросить парней, как часто они думают о Римской империи.

Сейчас на страничке у автора поста сохранены подборки с ответами на этот насущный вопрос. Также, судя по её последним публикациям уже в сентябре 2023 года, тема Римской империи сделала девушку популярной — она даже успела сняться на телевидении.

Мем по-настоящему завирусился, став известным практически по всему миру, в конце лета 2023 года. 19 августа в той же запрещённой соцсети о Римской империи пользователям уже напомнил мужчина, кстати, тоже из Швеции. Gaius Flavius опубликовал рилс, в котором сообщил, что многие женщины не осознают, как часто мужчины думают о Римской империи, и предложил спросить об этом у их мужей, парней, отцов и братьев.

Так вспоминать о Римской империи стало всё больше и больше людей. Вместе с тем сам мем дошёл уже до Америки. Женщина-пастор Келси Льюис Винсент с недоумением рассказала в Твиттере, что её муж, оказывается, думает о Римской империи каждый день. Её пост набрал уже больше 8 млн просмотров и больше 6000 комментариев.

После этого мем захватил и Тик-ток. Пользователи публикуют видео под хештегом #romanempire (у него уже больше 1,2 млрд постов), где спрашивают мужскую половину о том, как часто Римская империя появляется в их мыслях. И получают поражающие их ответы типа: «Сегодня думал», «Да, думаю раз в неделю».

На сайте Google Trends, который показывает частоту тех или иных запросов, словосочетание «Римская империя» в сентябре 2023 года получило 10-летний максимум.

А в июле Сеть заполнили мемы про «Барбенгеймера». «Секрет фирмы» рассказывал о них.