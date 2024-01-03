Желать удачи нельзя! Народные приметы на 3 января
В третий день нового года православные верующие вспоминают святого Прокопия Вятского. После удара молнии и исцеления в монастыре он стал предугадывать выздоровление и смерть больных, а также предупреждал о пожарах. Люди за это почитали его как святого. А в народном календаре 3 января — день Петра-полукорма. Считалось, что именно к этой дате скотина съедала половину заготовленного на зиму корма. Рассказываем, какие приметы были связаны с третьим днём января.
Что нельзя делать 3 января:
- Желать другим здоровья и удачи — есть риск, что сглазите.
- Заниматься тяжёлой работой — иначе весь год пройдёт в трудах.
- Избегать громких фраз и необдуманных обещаний.
- Сплетничать и осуждать других, а то скоро слухи запустят о вас.
- Пересчитывать деньги — чтобы не навлечь нищету.
- Стричься — иначе укоротите себе жизнь.
- Принимать подарки от малознакомых людей и соседей, не поднимать ничего с земли.
- Влюбленным не разлучаться, а то их ждёт болезненное расставание.
Что нужно делать 3 января:
Умыться ключевой водой ранним утром — чтобы быть красивыми и молодыми.
Искупать детей — защита от болезней на целый год.
Одиноким девушкам молчать и не выходить из дома — чтобы поскорее выйти замуж.
Незамужним с самого утра прибираться — верили, что это привлечёт в жизнь хорошего жениха.
Печь блины — съесть их нужно, запивая киселем, в тишине, параллельно загадав желание. Другим о нём не рассказывать.
Ещё есть приметы для желающих вступить в брак в первый месяц нового года. Считается, что январская свадьба подарит влюблённым жизнь в мире и согласии.