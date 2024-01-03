Желать удачи нельзя! Народные приметы на 3 января

В третий день нового года православные верующие вспоминают святого Прокопия Вятского. После удара молнии и исцеления в монастыре он стал предугадывать выздоровление и смерть больных, а также предупреждал о пожарах. Люди за это почитали его как святого. А в народном календаре 3 января — день Петра-полукорма. Считалось, что именно к этой дате скотина съедала половину заготовленного на зиму корма. Рассказываем, какие приметы были связаны с третьим днём января.