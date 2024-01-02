«Почему она квадратная?» Подписчики Бони разглядели у неё пластику ягодиц

44-летняя модель Виктория Боня опубликовала в блоге видео со своим парнем Русланом. В ролике на берегу моря звезда в купальнике целуется с молодым человеком, стоя в профиль, а затем выходит вместе с ним за руку из воды. И вот когда она стоит боком, видно, что ягодицы у Бони угловатые. Это сразу вызвало у подписчиков подозрения.

«Почему она квадратная?», «Виктория, у вас имплантат перевернулся» — начали строчить пользователи Сети комментарии, но нашлись и защитники. Один из них заявил, что имплантат как раз сделал бы ягодицы ровными и круглыми, а вот когда качаешь всё в зале, то мышцы увеличиваются зачастую неравномерно, поэтому такой эффект и получается.

Сама Боня ранее не говорила, что делала операции на ягодицах, а ситуацию с последним видео она пока никак не прокомментировала. Многих интересует, откуда у модели столько миллионов на пластику и не заслуги ли это какого-то богатого покровителя. Боня на этот вопрос, кстати, уже отвечала.