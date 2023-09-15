Почему осенью набирают вес и что с этим делать? Объяснила врач
Порывы похудеть к лету остались в прошлом, а с приходом осени многие стандартно начинают больше есть. И дело не только в том, что под одеждой не видно лишних килограммов. есть и научное объяснение. Эндокринолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Наталия Кирдянкина рассказала «Секрету фирмы», почему люди набирают вес в холодное время года и как этого не допустить.
Специалист обратила внимание на несколько причин того, что люди полнеют начиная с осени.
1. Питание
Потребление пищи — первое, что сказывается на массе тела. Солгасно исследованиям, при температуре воздуха выше +31 увеличивается синтез гистамина в нейронах головного мозга, и это стимулирует центр сытости.
Поэтому у людей, живущих в таком климате, ниже аппетит, плюс им нужно меньше, чтобы наесться. Поэтому люди в районах с высокой среднегодовой температурой в принципе едят не так часто и не так много, чем на севере, рассказала Кирдянкина.
2. Метаболизм и баланс энергии
Дело в том, что летом много света и тепла, поэтому поддерживать тепло тела не так сложно. Холодный сезон — это уже другая история: организму для тех же целей нужно больше еды. К тому же люди меньше гуляют и занимаются спортом, и всё чаще проводят время дома. В итоге нарушается баланс накопления и расхода энергоресурсов — и вес растёт.
«За последние десятилетия люди научились защищать себя от холода, дождя и солнца. Теперь у нас есть термоодежда и дома с радиаторами. Минимизировались метаболические реакции организма на воздействия окружающей среды. Поменялся образ жизни и пищевые привычки, а также появились факторы, которые привели к снижению колебания основного метаболизма (зима/лето) и способствовали больше накоплению ресурсов, нежели их тратам», — объяснила специалист.
В результате расходы на терморегуляцию почти не увеличиваются, даже когда люди бывают на улице в холод.
«Получается, что в энергетическом балансе такие минимальные траты мы компенсируем большим количеством еды и снижением физической активности», — добавила врач.
Выход: нужно вести активный образ жизни весь год напролёт.
«И если относиться к зиме с уважением и заранее выстроить оздоровительные программы, то снежные и холодные месяцы пролетят с удовольствием и пользой для здоровья», — порекомендовала эндокринолог.
3. Витамины и гормональный фон
В процессах метаболизма важную роль также играют витамины и гормоны, рассказала «Секрету» эндокринолог. Например:
- дофамин контролирует активность мозга, настроение, внимание, моторику, аппетит и прочие биологические процессы.
Согласно последним исследованиям в области нейрофизиологии,окружающая среда сама может регулировать уровни дофамина, поэтому зимой уровень гормона падает — и у человека может развиться депрессия, а летом обычно всё налаживается.
- витамин D синтезируется клетками кожи под действием ультрафиолетовых лучей и регулирует множество реакций в организме.
Летом уровень витамина D растёт, это улучшает чувствительность тканей к инсулину, а зимой уменьшается, что приводит к инсулинорезистентности и вместе с другими факторами может способствовать набору веса.
Выход: сдать анализы на уровень витамина D и дофамина. Если будет необходимость, врач назначит терапию.
Универсальные советы
В осенне-зимний период важно:
- контролировать и корректировать пищевые привычки;
- больше двигаться;
- бывать на улице в светлое время суток;
- контролировать уровень витамина D;
- следить за психоэмоциональным состоянием.
«Организм непременно отблагодарит вас за такую заботу сияющей кожей, стройным телом и хорошим настроением», — резюмировала она.
До этого «Секрет фирмы» рассказывал, как не заболеть с приходом холодов. Здоровый образ жизни и в этом выручит.