Почему осенью набирают вес и что с этим делать? Объяснила врач

Специалист обратила внимание на несколько причин того, что люди полнеют начиная с осени.

1. Питание

Потребление пищи — первое, что сказывается на массе тела. Солгасно исследованиям, при температуре воздуха выше +31 увеличивается синтез гистамина в нейронах головного мозга, и это стимулирует центр сытости.

Поэтому у людей, живущих в таком климате, ниже аппетит, плюс им нужно меньше, чтобы наесться. Поэтому люди в районах с высокой среднегодовой температурой в принципе едят не так часто и не так много, чем на севере, рассказала Кирдянкина.

2. Метаболизм и баланс энергии

Дело в том, что летом много света и тепла, поэтому поддерживать тепло тела не так сложно. Холодный сезон — это уже другая история: организму для тех же целей нужно больше еды. К тому же люди меньше гуляют и занимаются спортом, и всё чаще проводят время дома. В итоге нарушается баланс накопления и расхода энергоресурсов — и вес растёт.

«За последние десятилетия люди научились защищать себя от холода, дождя и солнца. Теперь у нас есть термоодежда и дома с радиаторами. Минимизировались метаболические реакции организма на воздействия окружающей среды. Поменялся образ жизни и пищевые привычки, а также появились факторы, которые привели к снижению колебания основного метаболизма (зима/лето) и способствовали больше накоплению ресурсов, нежели их тратам», — объяснила специалист.

В результате расходы на терморегуляцию почти не увеличиваются, даже когда люди бывают на улице в холод.

«Получается, что в энергетическом балансе такие минимальные траты мы компенсируем большим количеством еды и снижением физической активности», — добавила врач.

Выход: нужно вести активный образ жизни весь год напролёт.

«И если относиться к зиме с уважением и заранее выстроить оздоровительные программы, то снежные и холодные месяцы пролетят с удовольствием и пользой для здоровья», — порекомендовала эндокринолог.

3. Витамины и гормональный фон

В процессах метаболизма важную роль также играют витамины и гормоны, рассказала «Секрету» эндокринолог. Например:

дофамин контролирует активность мозга, настроение, внимание, моторику, аппетит и прочие биологические процессы.

Согласно последним исследованиям в области нейрофизиологии,окружающая среда сама может регулировать уровни дофамина, поэтому зимой уровень гормона падает — и у человека может развиться депрессия, а летом обычно всё налаживается.

витамин D синтезируется клетками кожи под действием ультрафиолетовых лучей и регулирует множество реакций в организме.

Летом уровень витамина D растёт, это улучшает чувствительность тканей к инсулину, а зимой уменьшается, что приводит к инсулинорезистентности и вместе с другими факторами может способствовать набору веса.

Выход: сдать анализы на уровень витамина D и дофамина. Если будет необходимость, врач назначит терапию.

Универсальные советы

В осенне-зимний период важно:

контролировать и корректировать пищевые привычки;

больше двигаться;

бывать на улице в светлое время суток;

контролировать уровень витамина D;

следить за психоэмоциональным состоянием.

«Организм непременно отблагодарит вас за такую заботу сияющей кожей, стройным телом и хорошим настроением», — резюмировала она.

До этого «Секрет фирмы» рассказывал, как не заболеть с приходом холодов. Здоровый образ жизни и в этом выручит.