Почему отдыхать без своего партнёра абсолютно нормально? Мнение психолога
Отпуск — слово из шести букв, которое заставляет трепетать сердце почти каждого жителя России. В конце концов далеко не всегда и не у всех получается нормально отдохнуть. Что интересно, согласно недавним исследованиям, многие не просто хотят уйти в отпуск: им хочется провести его без своей второй половинки. Кстати, в среде психологов считают, что это абсолютно нормальное желание.
Как объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» семейный психолог Юлия Овчинникова, никакой драмы в желании провести отпуск отдельно от мужа или жены нет.
«Мы все хотим быть самодостаточными, побыть самими собой, чтобы наполниться, что-то переосмыслить, далеко не самый плохой вариант — это отпуск», — считает специалист.
Главное, отметила Овчинникова, — раздельный отпуск должен устраивать обе стороны. Ведь если один из партнёров обижается на другого, то может вспыхнуть конфликт.
Психолог добавила, что в любом случае проводить отпуск лучше всего будет вне города постоянного проживания. Иначе есть риск, что отдых скатится к рутинным вещам по типу ремонта, а ведь этим и так можно заниматься круглый год.
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