Почему отдыхать без своего партнёра абсолютно нормально? Мнение психолога

Как объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» семейный психолог Юлия Овчинникова, никакой драмы в желании провести отпуск отдельно от мужа или жены нет.

«Мы все хотим быть самодостаточными, побыть самими собой, чтобы наполниться, что-то переосмыслить, далеко не самый плохой вариант — это отпуск», — считает специалист.

Главное, отметила Овчинникова, — раздельный отпуск должен устраивать обе стороны. Ведь если один из партнёров обижается на другого, то может вспыхнуть конфликт.

Психолог добавила, что в любом случае проводить отпуск лучше всего будет вне города постоянного проживания. Иначе есть риск, что отдых скатится к рутинным вещам по типу ремонта, а ведь этим и так можно заниматься круглый год.

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