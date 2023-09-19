Почему поехать на море осенью — отличная идея? Россиянам назвали плюсы бархатного сезона

Отдых в бархатный сезон безопаснее для организма из-за комфортной температуры воздуха и снижения уровня ультрафиолетового индекса. Благодаря этому меньше нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск тепловых ударов.

При этом всё ещё можно купаться в море. С одним лишь отличием — людей гораздо меньше, а вместе с этим лучше санитарные условия и куда меньше кишечных инфекций.

Отдых в бархатный сезон лучшее всего подходит для людей с кожными заболеваниями, которым особенно важен уровень ультрафиолетового индекса.

Для того чтобы отдохнуть только с пользой для здоровья, специалист порекомендовал:

Не загорать в период максимальной солнечной активности. Лучше всего посвятить солнечным ваннам первые 3 часа после восхода солнца и последние 3 перед закатом — и загар ляжет лучше, и получить ожог меньше шансов.

Тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты.

Следить за состоянием продуктов. В тёплое время года они хранятся в 2,5–3 раза меньше, чем обычно.

«Секрет фирмы» рассказывал о том, где ещё можно успеть отдохнуть в сентябре-октябре. Например, Сочи до сих пор радует температурой воздуха до +28 и тёплой водой в море.