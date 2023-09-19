Почему поехать на море осенью — отличная идея? Россиянам назвали плюсы бархатного сезона
Путешествовать по России можно круглый год, но многие ли задумываются над тем, что пляжный отдых осенью есть не только за границей. На юге, например, сейчас в самом разгаре бархатный сезон — уже не жара, но купаться всё ещё можно. И такой отдых ещё и безопаснее для организма. Почему, рассказал врач-терапевт «Инвитро-Юг» Константин Чайкин.
Отдых в бархатный сезон безопаснее для организма из-за комфортной температуры воздуха и снижения уровня ультрафиолетового индекса. Благодаря этому меньше нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск тепловых ударов.
При этом всё ещё можно купаться в море. С одним лишь отличием — людей гораздо меньше, а вместе с этим лучше санитарные условия и куда меньше кишечных инфекций.
Отдых в бархатный сезон лучшее всего подходит для людей с кожными заболеваниями, которым особенно важен уровень ультрафиолетового индекса.
Для того чтобы отдохнуть только с пользой для здоровья, специалист порекомендовал:
Не загорать в период максимальной солнечной активности. Лучше всего посвятить солнечным ваннам первые 3 часа после восхода солнца и последние 3 перед закатом — и загар ляжет лучше, и получить ожог меньше шансов.
Тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты.
Следить за состоянием продуктов. В тёплое время года они хранятся в 2,5–3 раза меньше, чем обычно.
«Секрет фирмы» рассказывал о том, где ещё можно успеть отдохнуть в сентябре-октябре. Например, Сочи до сих пор радует температурой воздуха до +28 и тёплой водой в море.