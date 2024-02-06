Почему после тренировки болит голова

Головная боль не норма, и терпеть её, особенно после физических нагрузок, нельзя. Но почему она возникает и что с этим делать? Об этом рассказали Александра Чистякова, кандидат медицинских наук, спортивный врач, и Дарья Черемисова, травматолог-ортопед.