Жизнь
Опубликовано 06 февраля 2024, 08:40
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Почему после тренировки болит голова

Головная боль не норма, и терпеть её, особенно после физических нагрузок, нельзя. Но почему она возникает и что с этим делать? Об этом рассказали Александра Чистякова, кандидат медицинских наук, спортивный врач, и Дарья Черемисова, травматолог-ортопед.
Почему после тренировки болит голова
© Dane Wetton, Unsplash

Почему болит голова после тренировки

Причин, из-за которых может болеть голова после физических занятий, довольно много. Среди них:

  • повышение артериального давления;
  • повышение внутричерепного давления / баротравма у ныряльщиков;
  • перетренированность или астения;
  • головная боль физического напряжения;
  • использование защитных средств (очки, шлемы);
  • проблемы мышечного аппарата — шея, височно-челюстной сустав;
  • травма головы;
  • гипоксия / недостаток кислорода;
  • голод;
  • обезвоживание.

Что нужно делать, чтобы голова после тренировки не болела

  • Составить грамотный план тренировок, обеспечивающий планомерное увеличение физической нагрузки и прироста физических показателей (силы, скорости, реакции).
  • Давать организму отдохнуть между тренировками.
  • Применять метаболитики и стимуляторы (L-карнитин, таурин, гуарана, кофеин) только после консультации с врачом.
  • Проводить регулярный чек-ап организма (терапевт, кардиолог, функциональные пробы, невролог).
  • Следить за доступностью кислорода, температурой помещения/воды.
  • Планомерно увеличивать интенсивность тренировки (разминка, основная тренировка, заминка).
Автор:Екатерина Шаповалова
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