Опубликовано 06 февраля 2024, 08:40
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Почему после тренировки болит голова
Головная боль не норма, и терпеть её, особенно после физических нагрузок, нельзя. Но почему она возникает и что с этим делать? Об этом рассказали Александра Чистякова, кандидат медицинских наук, спортивный врач, и Дарья Черемисова, травматолог-ортопед.
Почему болит голова после тренировки
Причин, из-за которых может болеть голова после физических занятий, довольно много. Среди них:
- повышение артериального давления;
- повышение внутричерепного давления / баротравма у ныряльщиков;
- перетренированность или астения;
- головная боль физического напряжения;
- использование защитных средств (очки, шлемы);
- проблемы мышечного аппарата — шея, височно-челюстной сустав;
- травма головы;
- гипоксия / недостаток кислорода;
- голод;
- обезвоживание.
Что нужно делать, чтобы голова после тренировки не болела
- Составить грамотный план тренировок, обеспечивающий планомерное увеличение физической нагрузки и прироста физических показателей (силы, скорости, реакции).
- Давать организму отдохнуть между тренировками.
- Применять метаболитики и стимуляторы (L-карнитин, таурин, гуарана, кофеин) только после консультации с врачом.
- Проводить регулярный чек-ап организма (терапевт, кардиолог, функциональные пробы, невролог).
- Следить за доступностью кислорода, температурой помещения/воды.
- Планомерно увеличивать интенсивность тренировки (разминка, основная тренировка, заминка).