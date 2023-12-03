Почему простуда никак не проходит? Возможно, вы в иммунологической яме

Причин затянувшейся простуды несколько. Во-первых, к уже имеющемуся заболеванию может присоединиться вторичная бактериальная флора. Как итог — осложнения ОРЗ.

Во-вторых, после уже перенесённой простуды иммунитет человека слабее. А значит, выше риск заразиться уже другой респираторной инфекцией. Такой эффект даёт, к примеру, перенесённый ковид, после которого человек оказывается в чём-то вроде «иммунологической ямы». Он влияет и на иммунитет, и в целом на последующий ответ у человека на другие респираторные вирусы, отметил иммунолог.

Важно понимать, что респираторные заболевания вызывают не только грипп и коронавирус. Таких вирусов больше 200. Так что, если вы заболели два раза подряд, возможно, вы просто подхватили другой вирус со схожими симптомами, пояснил Дмитриев.

Лечить «множественную» простуду нужно, устраняя причину заболевания. При гриппе, к примеру, больному назначают противовирусные препараты прямого действия. Лекарств от обычной простуды нет, но можно лечить симптомы и укреплять общее состояние — пить побольше тёплого, есть легко усваиваемую пищу и т. п.

А вот после полного выздоровления стоит пройти чекап , чтобы поднять уровень здоровья. Если обследование покажет какие-то неполадки в организме, их лучше устранить, чтобы впредь не страдать от простуд, сказал Дмитриев «Российской газете».