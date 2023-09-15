Почему российский самолёт сел в пшеничном поле? Версии ЧП

Версия Литвинова

Авиаэксперт сравнил посадку самолёта в пшеничном поле под Новосибирском с приземлением в кукурузном поле под Москвой в 2019 году. Литвинов заявил, что считает действия обоих экипажей непрофессиональными.

«Эти два случая объединяет одна проблема: "Уральским авиалиниям" надо получше готовить своих лётчиков, своих командиров. Что одного, что второго», — считает бывший пилот.

«Не надо было лететь на запасной аэродром, если у тебя нет топлива. Ты мог упасть на дома, в лес, в горы, в гаражи. Опять повезло, что им попалось поле», — прокомментировал Литвинов последнее ЧП «Газете.Ru».

По его словам, посадка в поле возможна лишь в следующих случаях:

если начался пожар;

отказали двигатели;

не хватает топлива, чтобы дотянуть до аэродрома.

Однако в случае с приземлением лайнера в Новосибирской области такой необходимости, считает он, не было.

При заходе не посадку в Омске вытекла жидкость из «зелёной» гидросистемы. Из-за этого пилоты ушли на второй круг, чтобы «разобраться и почитать документы», как действовать в такой ситуации.

«Дальше начинают прикидывать по топливу. В таблице указано, что при выпущенных шасси топлива нужно на 180% больше. Они смотрят в книгу и видят фигу, считая, что топлива надо всего 180%. То есть если до Новосибирска необходимо в нормальном полёте 2 т, то согласно таблице (+180%) это 5600 кг. Они же считают, что необходимо 3600 кг и прутся на запасной с выпущенными шассями», — описал возможное развитие ситуации эксперт.

По дороге в Новосибирск пилоты поняли, что топливо вот-вот закончится и решили садиться в поле. Что и было сделано.

О героизме в этой ситуации говорить не приходится. По мнению эксперта, «Уральские авиалинии» раскручивают версию о геройстве, чтобы «уйти от ответственности, которая лежит на них по подготовке своих командиров».

Версия пилота Airbus A320

Капитан Airbus A320 Сергей Белов заявил, что не рискнул сажать борт в Омске после отказа «зелёной» гидросистемы из-за сложных метеоусловий, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

Судя по показаниям лётчика, в Омске был порывистый ветер с сильным сдвигом. И командир судна боялся при таком ветре слететь с короткой и узкой полосы.

Пилот сообщил, что при уходе на запасной аэродром в баках самолёта оставалось 4,2 т топлива. А для полёта в Новосибирск, по его расчётам, требовалось 3,8 т.

Шасси к тому моменту удалось убрать, но створки шасси не закрылись. Поэтому к расчётному количеству горючего пилоты добавили 15%. В итоге самолёт всё равно должен был долететь до Новосибирска, но что-то пошло не так.

Версия «Уральских авиалиний»

Авиакомпания, у которой уже второй самолёт садится в поле, считает, что пилоты всё сделали правильно, поскольку благодаря их профессионализму и слаженным действиям «удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий».

Глава компании Сергей Скуратов заявил, что все 52 её самолёта проходят плановое техобслуживание в полном объёме.

«Мы вложили много финансовых ресурсов в подготовку людей и в закупку наземного оборудования. <…> Мы никогда не допустим в эксплуатацию "неправильных" Безопасность полётов — наш абсолютный приоритет!» — утверждает глава компании.

12 сентября Airbus A320 сел в пшеничном поле примерно в 200 км от Новосибирска. На борту в этот момент находилось 163 пассажира, два пилота и четыре бортпроводника. Никто их них не получил травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин ЧП. Экипаж самолёта отстранили от полётов до конца расследования.