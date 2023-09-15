Почему российский самолёт сел в пшеничном поле? Версии ЧП
Пилоты севшего в поле Airbus A320 ошиблись при подсчёте топлива, считает бывший пилот гражданской авиации Андрей Литвинов. По его мнению, экипаж неверно интерпретировал данные. «В таблице указано, что при выпущенных шасси топлива необходимо иметь на 180% больше», — сообщил он в твиттере. То есть горючего надо было почти втрое больше. А лётчики могли подумать, что топлива нужно всего 180% от нормы. У экипажа другая версия.
Версия Литвинова
Авиаэксперт сравнил посадку самолёта в пшеничном поле под Новосибирском с приземлением в кукурузном поле под Москвой в 2019 году. Литвинов заявил, что считает действия обоих экипажей непрофессиональными.
«Эти два случая объединяет одна проблема: "Уральским авиалиниям" надо получше готовить своих лётчиков, своих командиров. Что одного, что второго», — считает бывший пилот.
«Не надо было лететь на запасной аэродром, если у тебя нет топлива. Ты мог упасть на дома, в лес, в горы, в гаражи. Опять повезло, что им попалось поле», — прокомментировал Литвинов последнее ЧП «Газете.Ru».
По его словам, посадка в поле возможна лишь в следующих случаях:
- если начался пожар;
- отказали двигатели;
- не хватает топлива, чтобы дотянуть до аэродрома.
Однако в случае с приземлением лайнера в Новосибирской области такой необходимости, считает он, не было.
При заходе не посадку в Омске вытекла жидкость из «зелёной» гидросистемы. Из-за этого пилоты ушли на второй круг, чтобы «разобраться и почитать документы», как действовать в такой ситуации.
«Дальше начинают прикидывать по топливу. В таблице указано, что при выпущенных шасси топлива нужно на 180% больше. Они смотрят в книгу и видят фигу, считая, что топлива надо всего 180%. То есть если до Новосибирска необходимо в нормальном полёте 2 т, то согласно таблице (+180%) это 5600 кг. Они же считают, что необходимо 3600 кг и прутся на запасной с выпущенными шассями», — описал возможное развитие ситуации эксперт.
По дороге в Новосибирск пилоты поняли, что топливо вот-вот закончится и решили садиться в поле. Что и было сделано.
О героизме в этой ситуации говорить не приходится. По мнению эксперта, «Уральские авиалинии» раскручивают версию о геройстве, чтобы «уйти от ответственности, которая лежит на них по подготовке своих командиров».
Версия пилота Airbus A320
Капитан Airbus A320 Сергей Белов заявил, что не рискнул сажать борт в Омске после отказа «зелёной» гидросистемы из-за сложных метеоусловий, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».
Судя по показаниям лётчика, в Омске был порывистый ветер с сильным сдвигом. И командир судна боялся при таком ветре слететь с короткой и узкой полосы.
Пилот сообщил, что при уходе на запасной аэродром в баках самолёта оставалось 4,2 т топлива. А для полёта в Новосибирск, по его расчётам, требовалось 3,8 т.
Шасси к тому моменту удалось убрать, но створки шасси не закрылись. Поэтому к расчётному количеству горючего пилоты добавили 15%. В итоге самолёт всё равно должен был долететь до Новосибирска, но что-то пошло не так.
Версия «Уральских авиалиний»
Авиакомпания, у которой уже второй самолёт садится в поле, считает, что пилоты всё сделали правильно, поскольку благодаря их профессионализму и слаженным действиям «удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий».
Глава компании Сергей Скуратов заявил, что все 52 её самолёта проходят плановое техобслуживание в полном объёме.
«Мы вложили много финансовых ресурсов в подготовку людей и в закупку наземного оборудования. <…> Мы никогда не допустим в эксплуатацию "неправильных" Безопасность полётов — наш абсолютный приоритет!» — утверждает глава компании.
12 сентября Airbus A320 сел в пшеничном поле примерно в 200 км от Новосибирска. На борту в этот момент находилось 163 пассажира, два пилота и четыре бортпроводника. Никто их них не получил травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин ЧП. Экипаж самолёта отстранили от полётов до конца расследования.