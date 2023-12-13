Почему сейчас невыгодно снимать квартиру в Москве и где жить? Рассказывает риелтор

Как рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Никитина, на первый взгляд, аренда жилья будет обходиться дешевле, и это так и есть, но только в настоящий момент.

Цены на рынке съёмного жилья уже выросли на 15–25%, а кое-где и на все 40%. И это не предел — вероятно, вскоре квартиры подорожают ещё сильнее. И получается, что аренда — это вечный пылесос, который тянет деньги и с каждым разом всё больше. Иначе обстоят дела с покупкой жилья.

Если брать на вторичке двушку в спальном районе Москвы в ипотеку на 20 лет, то с примерной стоимостью в 10 млн рублей и первоначальным взносом в 20% ежемесячный платёж будет обходиться в 110 000 рублей. Аренда на тех же условиях обойдётся в 55 000 – 65 000 рублей, что выглядит дешевле. Но необязательно брать ипотеку на таких условиях.

В том же районе квартира в новостройке по льготной ипотеке под 8% потребует уже 75 000 в месяц. А если ещё поискать скидки и акции, то можно сильнее сбить цену, а это уже приближает платёж за покупку к ежемесячной оплате арендованной квартиры. Но цены на съём жилья растут постоянно, а ипотечный платёж если и изменится, то в меньшую сторону (при досрочном погашении). К тому же в итоге на руках будет своя квартира, а при аренде не останется ничего.

Ещё можно сэкономить, купив псевдостудию на вторичке. Но тут есть нюансы, например можно лишиться своего жилья. Почему это может произойти и как себя обезопасить — читайте в этом материале.