Старая песня Кати Лель неожиданно завирусилась у иностранцев. Это всё «вибрации» любительницы НЛО

Как считает Катя Лель, её хит нулевых не просто так снова появился сперва в русскоязычном сегменте, а затем и зарубежном. Звук — это же энергия, а в этом трансформационном мире всё сильно меняется, особенно энергия.

«Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время», — призналась артистка и поблагодарила вселенную за такой успех.

А вот кого стоит благодарить за популярность создателям мема о Римской империи — не известно. Но если не совсем понятно, о чём речь, то в этом материале подробно рассказано о меме, который завирусился в сентябре.