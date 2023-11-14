Старая песня Кати Лель неожиданно завирусилась у иностранцев. Это всё «вибрации» любительницы НЛО
В зарубежном TikTok внезапно появился мем — блогеры начали снимать ролики под нетленку Кати Лель «Мой мармеладный». Они не понимают слов, но упорно переодеваются, танцуют или делают липсинк в меру возможностей. Это случилось не просто так, уверена сама певица. И благодарить за это нужно не инопланетян, а целую вселенную.
Как считает Катя Лель, её хит нулевых не просто так снова появился сперва в русскоязычном сегменте, а затем и зарубежном. Звук — это же энергия, а в этом трансформационном мире всё сильно меняется, особенно энергия.
«Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время», — призналась артистка и поблагодарила вселенную за такой успех.
А вот кого стоит благодарить за популярность создателям мема о Римской империи — не известно. Но если не совсем понятно, о чём речь, то в этом материале подробно рассказано о меме, который завирусился в сентябре.