Жизнь
15:20, 14 ноября 2023
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Старая песня Кати Лель неожиданно завирусилась у иностранцев. Это всё «вибрации» любительницы НЛО

В зарубежном TikTok внезапно появился мем — блогеры начали снимать ролики под нетленку Кати Лель «Мой мармеладный». Они не понимают слов, но упорно переодеваются, танцуют или делают липсинк в меру возможностей. Это случилось не просто так, уверена сама певица. И благодарить за это нужно не инопланетян, а целую вселенную.

Старая песня Кати Лель неожиданно завирусилась у иностранцев. Это всё «вибрации» любительницы НЛО
© кадр из видео / YouTube-канал Katya Lel

Как считает Катя Лель, её хит нулевых не просто так снова появился сперва в русскоязычном сегменте, а затем и зарубежном. Звук — это же энергия, а в этом трансформационном мире всё сильно меняется, особенно энергия.

«Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время», — призналась артистка и поблагодарила вселенную за такой успех.

А вот кого стоит благодарить за популярность создателям мема о Римской империи — не известно. Но если не совсем понятно, о чём речь, то в этом материале подробно рассказано о меме, который завирусился в сентябре.

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