Россиянам рассказали, почему хочется сладкого и чем заменить десерт

1. Нехватка магния

Различные стрессы увеличивают потребность в магнии, а нормальное снабжение организма этим микроэлементом повышает стрессоустойчивость. Соответственно, при его нехватке человек становится более раздражительным, испытывает сложности с концентрацией и быстрее устаёт.

Восполнить недостаток магния можно не только с помощью сладкого. Попробуйте заменить шоколад и пирожные бананами, болгарским перцем, орехами, яблоками, рыбой и морепродуктами. Если самочувствие при этом останется прежним — сдайте анализ на уровень магния в крови и обратитесь к врачу за назначением минерального комплекса.

2. Нехватка хрома

В результате дефицита хрома повышается тяга к сладкому, которая может превратиться в настоящую зависимость. Чем больше мы едим шоколада или конфет — тем быстрее расходуются запасы хрома, а чем ниже его уровень — тем острее становится потребность в новой порции сладкого.

Нормализовать уровень хрома возможно с помощью курса специальных препаратов по назначению врача, однако источником вещества могут стать и некоторые продукты: говяжья печень, спаржа, бобовые, морковь, тунец и кукуруза.

3. Дефицит триптофана

Триптофан — аминокислота, которая стимулирует выработку гормона радости — серотонина. Нехватка триптофана может способствовать развитию депрессивных состояний и перепадам настроения.

Помимо шоколада аминокислота содержится в курице, яйцах, шпинате, картофеле и некоторых сортах рыбы, грецких орехах, ананасах, киви, бананах, финиках. Восполнить дефицит триптофана также можно с помощью препаратов — но только после консультации с врачом. А для улучшения образования серотонина из триптофана важно соблюдать режим сна и отдыха, заниматься спортом и больше думать о приятных для вас вещах.

4. Переживания и недосып

Если есть желание сократить количество потребляемого сахара, прежде всего, следует пересмотреть свой рацион и убедиться в том, что он является полноценным. Кроме того, стоит понаблюдать за собой — возможно, иногда непреодолимое желание съесть десерт возникает не в результате чувства голода, а вследствие каких-то сильных эмоций. Тогда обязательно стоит обратить за специализированной психологической помощью.

Недостаток сна вводит организм в состояние сильного стресса, на фоне которого нарушается выработка гормонов, отвечающих за восприятие чувства голода и сытости. Потеря контроля над аппетитом в сочетании с общим недостатком энергии заставляет человека есть больше простых углеводов, в том числе — продуктов с высоким содержанием сахара.