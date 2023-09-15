Почему выпадают волосы и что с этим делать? Советы врача
На голове у человека огромное количество волос — примерно 100 000. Кода на расчёске остаётся несколько штук, это мало кого пугает. Но если потери уже заметные, человек озадачивается. И не зря — зачастую так организм сигнализирует о том, что у него не всё в порядке. Что может быть не так, рассказала врач-трихолог, дерматолог, косметолог Анастасия Курская.
Почему выпадают волосы
Проблемы с желудочно-кишечным трактом — это самая распространённая причина. Чаще всего дело в этих органах:
- поджелудочная железа;
- желчный пузырь;
- тонкий кишечник;
- толстый кишечник;
- печень.
Если вы питаетесь несбалансированно, организму не будет хватать важных витаминов и микроэлементов, ну и волосы их тоже недополучат. К примеру, из-за вредной еды нарушается моторика желудочно-кишечного тракта, в итоге ухудшается пристеночное пищеварение. Естественный процесс нарушен, и питательные вещества уже не попадут в кровь, а в итоге — и к волосу.
Инфекционные заболевания. При них снижается всасываемость витамина В, который крайне необходим для нормального функционирования организма. К тому они часто сопровождаются диареей, при которой теряются необходимые вещества и полезные бактерии.
Среди таких заболеваний:
- дизентерия;
- сальмонеллёз;
- болезни, вызываемые бактерией хеликобактер пилори.
Другие заболевания. Воспалительные процессы в кишечнике начинаются не только из-за микроорганизмов, но и при других болезнях:
- сахарном диабете;
- онкологических заболеваниях;
- вирусных инфекциях;
- герпесных инфекциях;
- любых формах гельминтоза;
- дисбактериозе;
- нарушении микрофлоры кишечника.
Стресс. Если он хронический, в организме выбрасывается гормоны адреналин и кортизол. Они провоцируют спазм сосудов, которые отвечают за нормальное кровоснабжение корней волос. В итоге фолликул ослабевает и волос выпадает.
Что делать при выпадении волос
Для устранения проблемы нужно найти её причину. На этом пути может понадобиться консультация сразу нескольких специалистов: эндокринолога, гастроэнтеролога, а кому-то и психотерапевта. Общий совет: не затягивать, так как не всегда это быстрый процесс.
До этого «Секрет фирмы» рассказывал, почему волосы могут путаться. И снова дело оказалось в недостатке нужных организму элементов. Но в этом случае всего одного.