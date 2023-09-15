Почему выпадают волосы и что с этим делать? Советы врача

Почему выпадают волосы

Проблемы с желудочно-кишечным трактом — это самая распространённая причина. Чаще всего дело в этих органах:

поджелудочная железа;

желчный пузырь;

тонкий кишечник;

толстый кишечник;

печень.

Если вы питаетесь несбалансированно, организму не будет хватать важных витаминов и микроэлементов, ну и волосы их тоже недополучат. К примеру, из-за вредной еды нарушается моторика желудочно-кишечного тракта, в итоге ухудшается пристеночное пищеварение. Естественный процесс нарушен, и питательные вещества уже не попадут в кровь, а в итоге — и к волосу.

Инфекционные заболевания. При них снижается всасываемость витамина В, который крайне необходим для нормального функционирования организма. К тому они часто сопровождаются диареей, при которой теряются необходимые вещества и полезные бактерии.

Среди таких заболеваний:

дизентерия;

сальмонеллёз;

болезни, вызываемые бактерией хеликобактер пилори.

Другие заболевания. Воспалительные процессы в кишечнике начинаются не только из-за микроорганизмов, но и при других болезнях:

сахарном диабете;

онкологических заболеваниях;

вирусных инфекциях;

герпесных инфекциях;

любых формах гельминтоза;

дисбактериозе;

нарушении микрофлоры кишечника.

Стресс. Если он хронический, в организме выбрасывается гормоны адреналин и кортизол. Они провоцируют спазм сосудов, которые отвечают за нормальное кровоснабжение корней волос. В итоге фолликул ослабевает и волос выпадает.

Что делать при выпадении волос

Для устранения проблемы нужно найти её причину. На этом пути может понадобиться консультация сразу нескольких специалистов: эндокринолога, гастроэнтеролога, а кому-то и психотерапевта. Общий совет: не затягивать, так как не всегда это быстрый процесс.

До этого «Секрет фирмы» рассказывал, почему волосы могут путаться. И снова дело оказалось в недостатке нужных организму элементов. Но в этом случае всего одного.