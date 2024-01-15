Почему женщинам нельзя готовить 15 января? Главные народные приметы

Чего нельзя делать 15 января

Соблюдать приметы начинали, едва поднявшись с постели. Приснился страшный сон — рассказывать нельзя, а то воплотится в реальность.

Хозяюшки в этот день прибирали в курятниках и загонах, но в самом доме наводить чистоту было не принято. Боялись отогнать своё счастье и остаться в одиночестве. Готовить женщинам тоже было запрещено — иначе погибнут все куры. Этим занимался мужчина. А чтобы семья не оказалась без денег, хлебные крошки не выбрасывали, а отдавали птицам.

Куриный день отражался на народе и более глобально. Рынки в этот день попросту не работали — люди верили, что обмен товаров, денег, вещей приведёт к нищенствованию.

Что можно делать в15 января

Идеальным решением в Куриный день было отправиться в путешествие. Считалось, что дорога выдастся лёгкой и быстрой. Если же решили остаться дома, то активно заботились о домашних животных: кормили самым съестным кормом, мыли и расчёсывали. Всё во имя того, чтобы продлить им жизнь и защитить от болезней.

По дому можно было сделать одно — помыть двери и оконные ставни. Наши предки верили, что это поможет избавить семью от недоброжелателей.

Ещё мужчины в этот день раздавали детям сладких петушков. Считалось — чем больше отдал, тем слаще будет семейная жизнь.

Существуют приметы не только на конкретные дни января, но и на весь месяц. А ещё — на целый год.