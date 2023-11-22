20:40, 22 ноября 2023
1 мин.
Почему жизнь быстро превращается в день сурка. Психолог Лабковский назвал 5 причин
Каждый день одно и то же и ничего не меняется к лучшему — знакомое ощущение для многих. И с каждым годом вырваться из бесконечного дня сурка всё сложнее. Почему жизнь превращается в однообразный замкнутый круг? Знаменитый психолог Михаил Лабковский нашёл сразу пять причин.
По его словам, людей в такое состояние вгоняет:
- низкая самооценка. Человек считает, что достоин другого, лучшего;
- страхи. Они заставляют держаться за стабильность;
- нежелание что-то менять;
- чужие мечты. Близкие хотят одного, а вы — другого, и это парализует волю;
- отсутствие роста. Если карьера не движется по лестнице, это может привести к выгоранию.