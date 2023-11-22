Почему жизнь быстро превращается в день сурка. Психолог Лабковский назвал 5 причин

Каждый день одно и то же и ничего не меняется к лучшему — знакомое ощущение для многих. И с каждым годом вырваться из бесконечного дня сурка всё сложнее. Почему жизнь превращается в однообразный замкнутый круг? Знаменитый психолог Михаил Лабковский нашёл сразу пять причин.