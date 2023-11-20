Под нож — в крайнем случае. Россиянам рассказали о лечении ожирения

Лечение ожирения

Лекарства

По словам специалиста, в России для лечения ожирения используют три группы препаратов:

блокаторы кишечных липаз (орлистат) — они не позволяют всасываться жирам;

анорексигенный препарат сибутрамин — по механизму действия похож на антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), действует через подавление чувства голода;

аналоги глюкагоноподобного пептида 1 (аГПП1) — действуют через центр голода и насыщения, плюс влияют на моторику желудочно-кишечного тракта. В России зарегистрирован только лираглутид, в мире также используют семаглутид.

Отличия по странам не только в отдельных лекарствах, но и в целых группах. К примеру, в США зарегистрированы некоторые психотропные препараты, в России такого нет.

«Но, скажем, если человек с ожирением переживает депрессивный эпизод или столкнулся с расстройством тревожного спектра, ему может быть рекомендована терапия антидепрессантами и другими нейромодуляторами», — объяснила Соловьёва.

По её словам, идея не в лечении непосредственно ожирения, а в коррекции симптоматики другого расстройства, которое может оказывать влияние в том числе на пищевое поведение и физическую активность.

Операция

Хирургическое вмешательство — последняя мера в лечении ожирения, отметила собеседница «Секрета фирмы». Его рекомендуют, если остальные попытки оказались неэффективны у людей:

от 18 до 60 лет с индексом массы тела (ИМТ) более 40 кг/м2 независимо от наличия сопутствующих заболеваний;

при ИМТ больше 35 кг/м2 с тяжёлыми заболеваниями, на течение которых можно воздействовать путём снижения веса.

Операции по лечению ожирения называют баррическими. Желудочно-кишечный тракт во время них перестраивают так, чтобы изменить всасывание питательных веществ и, как следствие, сильно снизить вес.

Сейчас делают резекцию и бандажирование желудка, различные методики шунтирования. Специалист подчеркнула, что липосакция (удаление лишнего жира в проблемных зонах) и абдоминопластика (коррекция формы живота и талии) — это не барриатрические операции. Они никак не способствуют улучшению здоровья и влияют только на эстетику.

Ранее эндокринологи рассказали о том, почему развивается ожирение. Профилактировать его не так-то и просто — существенный вклад вносит генетика. Существуют исследования, доказавшие, что индекс массы тела на 40–70% зависит от наследственных факторов.