Подарок храму не спас. Суд закрыл клуб «Мутабор» после «голой вечеринки»

«Суд постановил признать ООО "АРТ ЦЕНТР" виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности клуба "Мутабор" на срок 90 суток», — постановил суд.

По статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) юрлицу могут назначить штраф в размере 30–50 тыс. руб. или остановить его работу на срок до 90 суток.

Ранее владелец клуба «Мутабор» бизнесмен Михаил Данилов подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери в Романовом переулке напротив Кремля. Если верить бизнесмену, он купил мощи в Ватикане. Также он заявил, что клуб выступает «против мракобесия, дьявольщины».

Подарок Церкви выглядел как попытка загладить вину после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, которая прошла в «Мутаборе» 20 декабря. Формально клуб закрыли не за вечеринку, а за нарушение санитарных норм. Правда, что конкретно нарушил клуб, неизвестно, так как суд был в закрытом режиме. Решение суда в силу ещё не вступило, и владельцы «Мутабора» могут по-прежнему обжаловать его в апелляции. А вот станут они это делать — это ещё вопрос. Руководство заведения предпочло судиться с Ивлеевой.

Голая вечеринка

Вечеринка прошла 20 декабря 2023 года. После этого в «Мутабор» нагрянули силовики, а затем его закрыли и опечатали. Скандал произошёл из-за специфического дресс-кода мероприятия, который обозначили как almost naked («почти без одежды»). В итоге некоторые гости пришли совсем в уж откровенных нарядах, да ещё и попали на камеры (хотя мероприятие было закрытым). Рэпер Vacio пришёл на тусу вообще в одном носке на голое тело.

Среди гостей на скандальном мероприятии были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие звёзды. После шквала критики они начали один за другим записывать видеообращения с извинениями, но это не помогло. Их стал вырезать из ТВ-эфиров, а крупные рекламодатели начали рвать с ними контракты. Особо отличившегося на вечеринке рэпера Vacio ещё и арестовали.