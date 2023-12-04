Жизнь
22:40, 04 декабря 2023
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«Подарок» от депутатов: школьникам после Нового года запретят пользоваться мобилами

Российским школьникам больше нельзя будет пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами во время уроков. Такой запрет рассматривают депутаты Государственной думы. Они намерены сделать так, чтобы ограничения заработали уже в январе. Так что текущая четверть может быть последней с видосами и играми за партой.

«Подарок» от депутатов: школьникам после Нового года запретят пользоваться мобилами

© Stable Diffusion

В текущей версии закона говорится, что во время уроков пользоваться телефоном можно будет только при ЧП. В остальных ситуациях, даже в учебных целях, делать это будет нельзя.

На перемены ограничение не распространяется. Где именно ученики должны будут оставлять телефоны при входе в класс, депутаты пока не решили. Вероятнее всего, эту проблему придётся решать школам.

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