«Подарок» от депутатов: школьникам после Нового года запретят пользоваться мобилами

В текущей версии закона говорится, что во время уроков пользоваться телефоном можно будет только при ЧП. В остальных ситуациях, даже в учебных целях, делать это будет нельзя.

На перемены ограничение не распространяется. Где именно ученики должны будут оставлять телефоны при входе в класс, депутаты пока не решили. Вероятнее всего, эту проблему придётся решать школам.