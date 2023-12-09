«Подкаблучник со стажем». Буйнов объяснил, почему его брак длится уже почти 40 лет
Популярный советский и российский исполнитель Александр Буйнов рассказал журналистам о том, как ему удаётся долго сохранять гармоничные отношения с третьей женой Алёной. Она работает его продюсером и часто ведёт себя требовательно и сурово, однако она всегда права, считает известный певец. По его словам, он во всём доверяет жене.
Как рассказал Буйнов, его жена Алёна отвечает за всё и на работе, и дома. Она следит за исполнением райдера, за хозяйством и подарками. «У нас так решено: я работаю, а она занимается всеми остальными вещами», — признался артист, вспомнив, как недавно дарил дочери Филиппа Киркорова подарок, который выбрала и подготовила жена.
«Подкаблучник — это профессия. Я уже давно говорю: жить под каблуком не каждый сможет. А я могу и получаю удовольствие от этого. Я подкаблучник со стажем!» — заявил Буйнов. Он рассказал, что проблем в отношениях у пары нет, даже Новый год они хотят встречать не шумной компанией, как обычно, а только вдвоём.
А вот Катя Лель решила тайно развестись с мужем после 15 лет брака. Она сказала, что хочет кайфовать и радоваться.