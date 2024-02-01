Опубликовано 01 февраля 2024, 02:00
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Подмосковные хирурги вырезали из яичника россиянки опухоль размером 30 см
Хирурги Дмитровской больницы столкнулись с необычным случаем в своей практике. К ним в отделение гинекологии попала 74-летняя пенсионерка. Пациентка была в тяжёлом состоянии — жаловалась на одышку, тошноту и острую боль в животе. После обследования выяснилось, что так о себе давала знать гигантская опухоль яичника. Женщину уже избавили от портящего жизнь груза.
Медики нашли у пенсионерки цистаденому яичника. Это доброкачественная опухоль в виде гладкого подвижного новообразования с эластичными плотными стенками, внутри него — прозрачная серозная жидкость.
Хирурги провели экстренную операцию и удалили огромную опухоль. Она оказалась больше 30 см, рассказала и. о. заведующего гинекологическим отделением Вероника Сухачева.
Сейчас с женщиной всё хорошо — она проходит реабилитацию и потихоньку возвращается к полноценной жизни.
А ранее с необычным случаем столкнулись врачи из Балашихи. Они вырезали из груди 49-летней пациентки опухоль весом 8 кг.