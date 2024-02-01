Подмосковные хирурги вырезали из яичника россиянки опухоль размером 30 см

Медики нашли у пенсионерки цистаденому яичника. Это доброкачественная опухоль в виде гладкого подвижного новообразования с эластичными плотными стенками, внутри него — прозрачная серозная жидкость.

Хирурги провели экстренную операцию и удалили огромную опухоль. Она оказалась больше 30 см, рассказала и. о. заведующего гинекологическим отделением Вероника Сухачева.

Сейчас с женщиной всё хорошо — она проходит реабилитацию и потихоньку возвращается к полноценной жизни.

А ранее с необычным случаем столкнулись врачи из Балашихи. Они вырезали из груди 49-летней пациентки опухоль весом 8 кг.