Подвешенный к крану мужчина украсил ёлку в российском городе и попал на видео

По словам владелицы ТЦ, ёлочку таким образом ставят уже несколько лет подряд. Помогает профессиональный альпинист Сергей Хренов. Мужчина висит на надёжных стропах — люльки, на которой он мог бы стоять, попросту нет.

«В этому году решили поделиться рабочим моментом, чтобы горожане оценили наш труд. Сергей у нас тоже с юмором, ролик получился позитивный», — рассказала хозяйка ТЦ.