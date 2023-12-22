Жизнь
16:00, 22 декабря 2023
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Подвешенный к крану мужчина украсил ёлку в российском городе и попал на видео

В Сети появилось видео, на котором подвешенный к строительному крану мужчина украшает высокую ёлку. А теперь стали известны подробности этого интересного действа. Место — город Покровск Республики Саха (Якутия). Ёлка стоит около местного торгового центра, и подобное происходит не первый год. Да и мужчина на видео — не просто человек с улицы.

Подвешенный к крану мужчина украсил ёлку в российском городе и попал на видео
© Freepik/freepik

По словам владелицы ТЦ, ёлочку таким образом ставят уже несколько лет подряд. Помогает профессиональный альпинист Сергей Хренов. Мужчина висит на надёжных стропах — люльки, на которой он мог бы стоять, попросту нет.

«В этому году решили поделиться рабочим моментом, чтобы горожане оценили наш труд. Сергей у нас тоже с юмором, ролик получился позитивный», — рассказала хозяйка ТЦ.

Кстати, ёлочку изготовили сами — хотели, чтобы была похожа на советскую.

И это отличная мысль для нынешнего времени — сделать ёлку своими руками. С учётом того, что в этом году нехило подорожали и натуральные, и искусственные новогодние деревья.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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