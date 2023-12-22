Подвешенный к крану мужчина украсил ёлку в российском городе и попал на видео
В Сети появилось видео, на котором подвешенный к строительному крану мужчина украшает высокую ёлку. А теперь стали известны подробности этого интересного действа. Место — город Покровск Республики Саха (Якутия). Ёлка стоит около местного торгового центра, и подобное происходит не первый год. Да и мужчина на видео — не просто человек с улицы.
По словам владелицы ТЦ, ёлочку таким образом ставят уже несколько лет подряд. Помогает профессиональный альпинист Сергей Хренов. Мужчина висит на надёжных стропах — люльки, на которой он мог бы стоять, попросту нет.
«В этому году решили поделиться рабочим моментом, чтобы горожане оценили наш труд. Сергей у нас тоже с юмором, ролик получился позитивный», — рассказала хозяйка ТЦ.
Кстати, ёлочку изготовили сами — хотели, чтобы была похожа на советскую.
И это отличная мысль для нынешнего времени — сделать ёлку своими руками. С учётом того, что в этом году нехило подорожали и натуральные, и искусственные новогодние деревья.