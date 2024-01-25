Погибшая в катастрофе Falcon 10 россиянка страдала от редкой болезни

Анна Евсюкова разбилась при аварии воздушного судна. Женщину эвакуировали из Таиланда, где она находилась на отдыхе с мужем и сыном. Вместе с ней на борту находился супруг — он тоже не выжил. Евсюкова почувствовала себя плохо на отдыхе в Паттайе, там её положили в местную больницу, но лучше ей не становилось. Тогда женщину решили перевести в Москву. Чем её лечили — неизвестно.

Стафилококковый эпидермолиз, который у неё обнаружили, — это болезнь, которой обычно страдают дети до 6 лет. Заразиться можно от рук персонала, которые контактируют в инфицированными младенцами, или от носителя.

По словам микробиолога Михаила Супотницкого, это заразная болезнь, но для здоровых взрослых она не характерна, сообщил aif.ru. Врач-дерматолог Анна Лысенко отметила, что за всю свою практику таких случаев не встречала. Кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева сообщила, что болезнь встречается у детей, так как у них ещё слабый иммунитет. Медик не исключила, что у Евсюковой тоже могли быть проблемы с иммунной системой. Подорвать здоровье могли частые перелёты и смена часовых и климатических поясов. Медик добавила, что инфекционные болезни, подхваченные в жарких странах, всегда протекают опасно, так как бактерии там размножаются намного быстрее.

Опрошенные врачи отметили, что если бы Евсюкова всё-таки долетела в Россию, то это не могло бы спровоцировать эпидемию в стране, так как её болезнь — это редкий случай.

О том, почему выжившему в катастрофе пилоту грозит тюрьма, читайте тут.