Погода не оставляет выбора. Москвичам посоветовали менять резину

По словам Вильфанда, в ночь на 21 октября температура воздуха в столице составит всего от 0 до 2 градусов тепла. Днём в субботу, 21-го, от 2 до 4 градусов со знаком плюс. А воскресенье, 22 октября, вообще станет самым холодным днём на неделе — всего 2–3 градуса тепла.

На следующей неделе (23–29 октября) днём ещё будет небольшой плюс, но ночью температуры уже будут отрицательными.

Метеоролог уточнил, что при стабильной температуре ниже +5 градусов уже нужно менять резину — на летних покрышках ездить не получится. Их эластичность нарушается. Так что сейчас самое время этим заняться.

О том, почему не стоит покупать подержанные шины, можно узнать в этом материале.