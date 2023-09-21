Пока не рвануло. Россиянам напомнили, что делать при утечке газа
При правильной установке и использовании устройств, работающих на природном газе, газ — это безопасный и удобный источник энергии и тепла. Однако знания о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации, могут спасти жизни. Где бы вы ни находились — дома или в гостях, если у вас возникли подозрения в утечке газа, необходимо выполнить некоторые важные действия. О них напомнили в «Газпроме».
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Важно помнить, что природный газ сам по себе не имеет запаха. И чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с запахом, напоминающим запах тухлых яиц.
Если вы как-либо зафиксировали или даже заподозрили утечку газа, то действовать нужно быстро, но правильно:
- Сначала выключите газовое оборудование и перекройте вентиль газовой трубы. Если вы не нашли видимой утечки, то не тратьте время на лишние поиски. Ваша задача — перекрыть доступ опасного газа конкретно у вас дома, а источник утечки уже будут искать специалисты.
- Не зажигайте огонь и не курите.
- Газ может вспыхнуть от малейшей искры, так что лучше обесточить квартиру и не пользоваться электроприборами.
- Проветрите помещение, открыв нараспашку все окна и форточки.
- Поскорее уходите из помещения.
- Сообщите о возможной утечке соседям.
После того, как выйдете из помещения, вызовите специалистов аварийных служб. С мобильного телефона можно позвонить по номеру 104 или 112, со стационарного телефона — 04.