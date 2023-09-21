Жизнь
12:45, 21 сентября 2023
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Пока не рвануло. Россиянам напомнили, что делать при утечке газа

При правильной установке и использовании устройств, работающих на природном газе, газ — это безопасный и удобный источник энергии и тепла. Однако знания о том, что делать в случае чрезвычайной ситуации, могут спасти жизни. Где бы вы ни находились — дома или в гостях, если у вас возникли подозрения в утечке газа, необходимо выполнить некоторые важные действия. О них напомнили в «Газпроме».

Пока не рвануло. Россиянам напомнили, что делать при утечке газа

© Stable Diffusion

Важно помнить, что природный газ сам по себе не имеет запаха. И чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с запахом, напоминающим запах тухлых яиц.

Если вы как-либо зафиксировали или даже заподозрили утечку газа, то действовать нужно быстро, но правильно:

  • Сначала выключите газовое оборудование и перекройте вентиль газовой трубы. Если вы не нашли видимой утечки, то не тратьте время на лишние поиски. Ваша задача — перекрыть доступ опасного газа конкретно у вас дома, а источник утечки уже будут искать специалисты.
  • Не зажигайте огонь и не курите.
  • Газ может вспыхнуть от малейшей искры, так что лучше обесточить квартиру и не пользоваться электроприборами.
  • Проветрите помещение, открыв нараспашку все окна и форточки.
  • Поскорее уходите из помещения.
  • Сообщите о возможной утечке соседям.

После того, как выйдете из помещения, вызовите специалистов аварийных служб. С мобильного телефона можно позвонить по номеру 104 или 112, со стационарного телефона — 04.

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