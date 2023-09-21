Пока не рвануло. Россиянам напомнили, что делать при утечке газа

Важно помнить, что природный газ сам по себе не имеет запаха. И чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с запахом, напоминающим запах тухлых яиц.

Если вы как-либо зафиксировали или даже заподозрили утечку газа, то действовать нужно быстро, но правильно:

Сначала выключите газовое оборудование и перекройте вентиль газовой трубы. Если вы не нашли видимой утечки, то не тратьте время на лишние поиски. Ваша задача — перекрыть доступ опасного газа конкретно у вас дома, а источник утечки уже будут искать специалисты.

Не зажигайте огонь и не курите.

Газ может вспыхнуть от малейшей искры, так что лучше обесточить квартиру и не пользоваться электроприборами.

Проветрите помещение, открыв нараспашку все окна и форточки.

Поскорее уходите из помещения.

Сообщите о возможной утечке соседям.

После того, как выйдете из помещения, вызовите специалистов аварийных служб. С мобильного телефона можно позвонить по номеру 104 или 112, со стационарного телефона — 04.