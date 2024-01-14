Пока не закрылось окно в Европу. Как получить вид на жительство в Сербии

ВНЖ в Сербии выдают на срок от 1 года до 5 лет.

Основания для получения ВНЖ в Сербии:

трудоустройство и волонтерство;

учеба в университете или курсы по изучению сербского языка;

брак с гражданином Сербии;

открытие бизнеса;

покупка недвижимости, в которой необходимо жить;

научная деятельность.

Для сербского ВНЖ нужны документы:

«белый картон»;

две фотографии;

подтверждение постоянного проживания в Сербии;

медицинская страховка (полис, выданный в стране, заключившей с Сербией договор взаимного признания соцстрахования, либо выданный сербской компанией, либо частной страховой любой страны, у которой есть партнер в Сербии);

доказательство наличия достаточных средств для проживания в Сербии;

загранпаспорт;

квитанция об оплате госпошлины (21680 динаров или около 18 000 рублей);

автобиография в произвольной форме;

подтверждающий право на ВНЖ документ — трудовой договор, учебный, свидетельство о браке, регистрация в новой квартире и так далее.

Все документы надо перевести на сербский у сертифицированного судебного переводчика (он поставит печать бюро переводов) и подать в управление по делам иностранцев лично по предварительной записи.