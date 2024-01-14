Жизнь
00:10, 14 января 2024
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Пока не закрылось окно в Европу. Как получить вид на жительство в Сербии

После приезда в Сербию в течение 24 часов нужно зарегистрироваться по месту пребывания (можно даже в отеле) и оформить «белый картон» (это справка о регистрации туриста, ее можно получить в местном МВД или на местных Госуслугах, в отеле обычно всё делают за вас). После этого можно идти оформлять вид на жительство (ВНЖ).

Пока не закрылось окно в Европу. Как получить вид на жительство в Сербии

© Stable Diffusion

ВНЖ в Сербии выдают на срок от 1 года до 5 лет.

Основания для получения ВНЖ в Сербии:

  • трудоустройство и волонтерство;
  • учеба в университете или курсы по изучению сербского языка;
  • брак с гражданином Сербии;
  • открытие бизнеса;
  • покупка недвижимости, в которой необходимо жить;
  • научная деятельность.

Для сербского ВНЖ нужны документы:

  • «белый картон»;
  • две фотографии;
  • подтверждение постоянного проживания в Сербии;
  • медицинская страховка (полис, выданный в стране, заключившей с Сербией договор взаимного признания соцстрахования, либо выданный сербской компанией, либо частной страховой любой страны, у которой есть партнер в Сербии);
  • доказательство наличия достаточных средств для проживания в Сербии;
  • загранпаспорт;
  • квитанция об оплате госпошлины (21680 динаров или около 18 000 рублей);
  • автобиография в произвольной форме;
  • подтверждающий право на ВНЖ документ — трудовой договор, учебный, свидетельство о браке, регистрация в новой квартире и так далее.

Все документы надо перевести на сербский у сертифицированного судебного переводчика (он поставит печать бюро переводов) и подать в управление по делам иностранцев лично по предварительной записи.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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