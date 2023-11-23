Поклонников Михаила Круга наказали на концерте песнями группы «На-на». Хороший тамада

Как рассказал очевидец и давний поклонник Михаила Круга, на афише не были заявлены какие-либо артисты, только упоминался сын музыканта — шансонье Александр Круг. Такие концерты, где выступал сын погибшей звезды и его друзья, уже проходили, поэтому фанаты без сомнения купили билеты, примерно понимая, что их ждёт.

Первый час выступление проходило как и задумывалось, но затем на сцену вышел первый солист группы «На-на» Валерий Юрин, который начал петь собственные хиты 90-х. На возмущение зала он никак не реагировал, а сам он вёл себя не очень трезво. Он исполнил несколько песен, а перед последней заявил: «Вот вам ещё одна в наказание».

После первой песни «На-на» люди начали выходить из зала, а когда на сцену вышел бывший солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин — то отток недовольных людей усилился. В итоге в зале осталось не более трети новосибирцев.

Местный житель рассказал, что концерт планировали провести 9 ноября, но потом перенесли на 18-е. Вероятно, нужные артисты просто не смогли приехать и их заменили кем попало. Организаторы же сообщили, что, действительно, изначально должен был приехать солист «Лесоповала» Руслан Казанцев, но он отравился и его заменили. Но недовольство зрителей они учли и больше так не будут.

Можно было и отменить концерт, как это сделала Лолита, но её история тоже не прошла гладко. В итоге с артистки стрясли почти 3 млн рублей, а как это произошло — читайте здесь.