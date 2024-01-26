Покупаете дорогущие тканевые маски для лица? Вот почему они могут не работать
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Стоимость тканевой маски не так важна, как её состав, отметил Умнов. Если в нём присутствует спирт, оставлять такую маску на лице на 20–30 минут — плохая идея. Вы только высушите и обезжирите кожу и больше ничего.
Не стоит рассчитывать, что тканевая маска будет увлажнять долго. Тканевая основа создаёт компресс для жидкости. Как только вы снимете её с лица, жидкость быстро испарится и кожа станет сухой и стянутой. Так что после снятия маски на лицо обязательно нужно нанести увлажняющий крем, посоветовал Умнов.
Особенно это важно, если вы пользовались гидрогелевой маской. Основная её функция — вытянуть лишнюю воду и снять отёк. Так что сразу после такой маски лицо нужно обильно намазать увлажняющим кремом, отметил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.
Если уж выбирать тканевую маску, лучше покупать не увлажняющую, а питательную. В их составе нет спирта, зато есть много чего полезного:
- коллаген,
- плацента,
- экстракт морских водорослей,
- экстракт жемчуга,
- пчелиное маточное молочко,
- экстракт ласточкиного гнезда,
- прополис.
С такими ингредиентами после маски необязательно будет дополнительно наносить крем, сказал врач изданию «Доктор Питер». Главное — не ждать, пока маска высохнет прямо на лице.
Чтобы помогать коже зимой, придумали так называемые «кремы от холода». Действительно ли это средство спасает в холода? Вот что думает дерматолог.