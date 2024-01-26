Покупаете дорогущие тканевые маски для лица? Вот почему они могут не работать

Стоимость тканевой маски не так важна, как её состав, отметил Умнов. Если в нём присутствует спирт, оставлять такую маску на лице на 20–30 минут — плохая идея. Вы только высушите и обезжирите кожу и больше ничего.

Не стоит рассчитывать, что тканевая маска будет увлажнять долго. Тканевая основа создаёт компресс для жидкости. Как только вы снимете её с лица, жидкость быстро испарится и кожа станет сухой и стянутой. Так что после снятия маски на лицо обязательно нужно нанести увлажняющий крем, посоветовал Умнов.

Особенно это важно, если вы пользовались гидрогелевой маской. Основная её функция — вытянуть лишнюю воду и снять отёк. Так что сразу после такой маски лицо нужно обильно намазать увлажняющим кремом, отметил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Если уж выбирать тканевую маску, лучше покупать не увлажняющую, а питательную. В их составе нет спирта, зато есть много чего полезного:

коллаген,

плацента,

экстракт морских водорослей,

экстракт жемчуга,

пчелиное маточное молочко,

экстракт ласточкиного гнезда,

прополис.

С такими ингредиентами после маски необязательно будет дополнительно наносить крем, сказал врач изданию «Доктор Питер». Главное — не ждать, пока маска высохнет прямо на лице.

Чтобы помогать коже зимой, придумали так называемые «кремы от холода». Действительно ли это средство спасает в холода? Вот что думает дерматолог.