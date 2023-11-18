«Плохая память». Дмитрий Маликов поделился неожиданным секретом семейного счастья
Долгие браки в современном мире — большая редкость. Тем более если говорить о творческих людях и звёздах шоу-бизнеса. Тем не менее союз певца Дмитрия Маликова и его супруги Елены Изаксон, которая на 7 лет его старше, длится уже 31 год. Они познакомились в 1992 году и с тех пор расставались максимум лишь на пару недель. Певец поделился секретом семейного счастья.
Как рассказал Маликов в интервью журналу Kleo.ru, секрет их с Еленой брака — уметь прощать маленькие огрехи, быть внимательными и снисходительными. Также, отметил певец, нужно «вести себя полегче на поворотах».
Артист признался, что у него с женой, как и в любых семьях, бывают ссоры, но они с супругой быстро о них забывают, потому что «видимо, в силу возраста, уже плохая память».
Он добавил, что знает, что их брак по меркам шоу-бизнеса — редкость. Справляться с трудностями им с супругой помогает добрый характер Маликова, а также мудрость и большое сердце Елены Изаксон. Нам вместе лучше, чем порознь, заключил артист.
Но не у всех семейная жизнь складывается так же гладко. Вот недавно, например, женщина решила развестись с мужем на следующий после свадьбы день. Всё из-за неудачной шутки.