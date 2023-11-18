«Плохая память». Дмитрий Маликов поделился неожиданным секретом семейного счастья

Как рассказал Маликов в интервью журналу Kleo.ru, секрет их с Еленой брака — уметь прощать маленькие огрехи, быть внимательными и снисходительными. Также, отметил певец, нужно «вести себя полегче на поворотах».

Артист признался, что у него с женой, как и в любых семьях, бывают ссоры, но они с супругой быстро о них забывают, потому что « видимо, в силу возраста, уже плохая память ».

Он добавил, что знает, что их брак по меркам шоу-бизнеса — редкость. Справляться с трудностями им с супругой помогает добрый характер Маликова, а также мудрость и большое сердце Елены Изаксон. Нам вместе лучше, чем порознь, заключил артист.

Но не у всех семейная жизнь складывается так же гладко. Вот недавно, например, женщина решила развестись с мужем на следующий после свадьбы день. Всё из-за неудачной шутки.