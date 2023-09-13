Половая конституция и сексуальный темперамент: как определить и для чего это нужно

Зачем нужны знания о половой конституции

Вопросом о своей половой конституции стоит заняться, чтобы знать как выстраивать гармоничные отношения в паре.

Не верьте статьям с «исследованиями учёных» о том, что здоровому человеку в определённом возрасте нужно такое-то количество секса. У каждого свои показатели «надобности».

Совпадение темпераментов у партнёров это безусловно идеально, но насколько это часто бывает? При знании своей половой конституции, вы можете искать решение проблемы несовместимости и приходить к консенсусу.

Как знания о половой конституции помогут в отношениях

Есть разные мнения: например, что если в постели всё хорошо, то в быту не очень; отношения в постели и есть главное. Мнений много, но одно могу сказать точно, отношения взрослых людей без секса не бывает.

Есть люди, которые не считают важным развиваться в интимной жизни. В начале своей «секс-карьеры», они заучивают конкретный стереотип. И далее соответствуют ему, не собираются ничего менять.

Некоторые сексологи считают, что ответственность за сексуальную совместимость несёт в основном мужчина. А именно: старается ли он удовлетворить женщину, заботит ли его её удовольствие; либо тянет одеяло на себя. И якобы от этого будет зависеть благополучие в сексуальной жизни пары. Отчасти с этим можно согласиться. Так как женщина всё-таки, в основном, играет более пассивную роль в сексе, хотя тоже не всегда — зависит от конкретной женщины и мужчины.

Как помогут знания о половой конституции:

Секс это не только классическое представление взаимодействия мужчины и женщины. Мануальные, оральные техники, петтинг — это всё такие же разновидности секса. Сексуально просвещайтесь.

Не отвергайте друг друга. В отношениях помимо диалога, очень важная составляющая — это тактильность. Обнимайте друг друга, трогайте, целуйте. Дайте партнёру понимание, что он вам важен любой (ведь часто, человек не подходящий под «общепринятые правила занятия сексом» чувствует себя неправильным и дефектным).

Не принуждайте партнёра к сексу! Не взращивайте в партнёре чувство вины за то, что он не хочет. В сексе не должно быть чувство вины, в сексе не должно быть чувства долга. И уж тем более секс не должен быть тогда, когда один из партнёров не хочет!

-И самое важное — разговаривайте со своим партнёром, не стесняйтесь обсуждать вашу (это касается вас обоих) сексуальную жизнь. Только вы решаете насколько каждый из вас будет удовлетворён в сексе.