Половая конституция и сексуальный темперамент: как определить и для чего это нужно
Половая конституция — феномен, который подразумевает биологическое начало нашей сексуальности. Это совокупность биологических, соматических и социальных факторов. Половая конституция определяет половой темперамент и становится постоянной особенностью конкретного человека. О том, как знания о половой конституции помогут парам в сексе, и как совладать с разным сексуальным темпераментом рассказала Валерия Шмакова, врач-психиатр-сексолог Lahta Clinic.
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Зачем нужны знания о половой конституции
Вопросом о своей половой конституции стоит заняться, чтобы знать как выстраивать гармоничные отношения в паре.
Не верьте статьям с «исследованиями учёных» о том, что здоровому человеку в определённом возрасте нужно такое-то количество секса. У каждого свои показатели «надобности».
Совпадение темпераментов у партнёров это безусловно идеально, но насколько это часто бывает? При знании своей половой конституции, вы можете искать решение проблемы несовместимости и приходить к консенсусу.
Как знания о половой конституции помогут в отношениях
Есть разные мнения: например, что если в постели всё хорошо, то в быту не очень; отношения в постели и есть главное. Мнений много, но одно могу сказать точно, отношения взрослых людей без секса не бывает.
Есть люди, которые не считают важным развиваться в интимной жизни. В начале своей «секс-карьеры», они заучивают конкретный стереотип. И далее соответствуют ему, не собираются ничего менять.
Некоторые сексологи считают, что ответственность за сексуальную совместимость несёт в основном мужчина. А именно: старается ли он удовлетворить женщину, заботит ли его её удовольствие; либо тянет одеяло на себя. И якобы от этого будет зависеть благополучие в сексуальной жизни пары. Отчасти с этим можно согласиться. Так как женщина всё-таки, в основном, играет более пассивную роль в сексе, хотя тоже не всегда — зависит от конкретной женщины и мужчины.
Как помогут знания о половой конституции:
- Секс это не только классическое представление взаимодействия мужчины и женщины. Мануальные, оральные техники, петтинг — это всё такие же разновидности секса. Сексуально просвещайтесь.
- Не отвергайте друг друга. В отношениях помимо диалога, очень важная составляющая — это тактильность. Обнимайте друг друга, трогайте, целуйте. Дайте партнёру понимание, что он вам важен любой (ведь часто, человек не подходящий под «общепринятые правила занятия сексом» чувствует себя неправильным и дефектным).
- Не принуждайте партнёра к сексу! Не взращивайте в партнёре чувство вины за то, что он не хочет. В сексе не должно быть чувство вины, в сексе не должно быть чувства долга. И уж тем более секс не должен быть тогда, когда один из партнёров не хочет!
-И самое важное — разговаривайте со своим партнёром, не стесняйтесь обсуждать вашу (это касается вас обоих) сексуальную жизнь. Только вы решаете насколько каждый из вас будет удовлетворён в сексе.