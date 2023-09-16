Польша запретила въезд машинам из России. Каких именно ТС коснутся ограничения
В начале сентября Еврокомиссия решила выпустить пояснения к санкциям ЕС, введённым по отношению к россиянам. Так, в органе напомнили, что въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ, можно расценивать как запрещённый импорт. После этого сразу несколько граничащих с Россией стран ввели запрет на въезд таких машин. Теперь к ним присоединилась и Польша.
«Согласно заявлению главы министерства внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, новый запрет вступит в силу в воскресенье (17 сентября) в полночь», — сообщило польское издание Warszawa w Pigułce.
Запрет касается только легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Однако, как считают местные СМИ, не исключено, что в будущем под ограничения попадут и прочие виды транспорта.
Ранее аналогичные ограничения ввели Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, а в Германии они действуют уже как минимум несколько месяцев. К слову, везде запреты различаются по степени жёсткости. Например, Литва не ограничивает проезд машин, если они принадлежат российским компаниями, перевозящим грузы через Калининград.