Польша запретила въезд машинам из России. Каких именно ТС коснутся ограничения

«Согласно заявлению главы министерства внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, новый запрет вступит в силу в воскресенье (17 сентября) в полночь», — сообщило польское издание Warszawa w Pigułce.

Запрет касается только легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Однако, как считают местные СМИ, не исключено, что в будущем под ограничения попадут и прочие виды транспорта.

Ранее аналогичные ограничения ввели Эстония, Латвия, Литва и Финляндия, а в Германии они действуют уже как минимум несколько месяцев. К слову, везде запреты различаются по степени жёсткости. Например, Литва не ограничивает проезд машин, если они принадлежат российским компаниями, перевозящим грузы через Калининград.