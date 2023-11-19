Получится ли из вас киберспортсмен? Появился способ выяснить раз и навсегда

Среди новых нормативов есть:

проверка зрительно-моторной реакции на световые сигналы;

скорость клика левой кнопкой мыши в минуту (за 30 секунд парни должны жамкнуть по мышке не менее 205 раз, а девушки — не менее 195 раз);

новые стандарты для компьютеров, столов и кресел.

Киберспорт стал настоящей спортивной дисциплиной в 2016 году, а в 2022 году Минспорта утвердило программу подготовки киберспортсменов. Тогда все время тренировок делилось так:

физическая подготовка должна занимать 25–40%;

тактическая — 25–35%;

теоретическая — 15–25%;

психологическая — 15–20%;

техническая — 4–5%.

При этом физически спортсмены тоже должны были развиваться и в итоге сдать нормативы:

бег — 3 км за 15 мин (мужчины) и 2 км за 12 мин (женщины);

приседания — 25 раз без остановки (мужчины) и 23 раза (женщины);

наклоны вперёд;

подъёмы туловища.

С помощью киберспорта и гейминга могут зарабатывать даже школьники. А как ещё они могут подкопить денег на хотелки и разбогатеть, можно узнать здесь.