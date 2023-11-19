Жизнь
09:20, 19 ноября 2023
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Получится ли из вас киберспортсмен? Появился способ выяснить раз и навсегда

Киберспорт — точно такая же спортивная дисциплина, как и все остальные, поэтому в нём есть нормативы. Министерство спорта РФ утвердило новые стандарты для всех желающих попасть в киберспорт, и касаются они не только классической физической подготовки, но ещё скорости реакции и быстроты пальцев. А всё потому, что иногда противника можно закликать до смерти.

Получится ли из вас киберспортсмен? Появился способ выяснить раз и навсегда
© ELLA DON / Unsplash

Среди новых нормативов есть:

  • проверка зрительно-моторной реакции на световые сигналы;
  • скорость клика левой кнопкой мыши в минуту (за 30 секунд парни должны жамкнуть по мышке не менее 205 раз, а девушки — не менее 195 раз);
  • новые стандарты для компьютеров, столов и кресел.

Киберспорт стал настоящей спортивной дисциплиной в 2016 году, а в 2022 году Минспорта утвердило программу подготовки киберспортсменов. Тогда все время тренировок делилось так:

  • физическая подготовка должна занимать 25–40%;
  • тактическая — 25–35%;
  • теоретическая — 15–25%;
  • психологическая — 15–20%;
  • техническая — 4–5%.

При этом физически спортсмены тоже должны были развиваться и в итоге сдать нормативы:

  • бег — 3 км за 15 мин (мужчины) и 2 км за 12 мин (женщины);
  • приседания — 25 раз без остановки (мужчины) и 23 раза (женщины);
  • наклоны вперёд;
  • подъёмы туловища.

С помощью киберспорта и гейминга могут зарабатывать даже школьники. А как ещё они могут подкопить денег на хотелки и разбогатеть, можно узнать здесь.

Редакция
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