Получится ли из вас киберспортсмен? Появился способ выяснить раз и навсегда
Киберспорт — точно такая же спортивная дисциплина, как и все остальные, поэтому в нём есть нормативы. Министерство спорта РФ утвердило новые стандарты для всех желающих попасть в киберспорт, и касаются они не только классической физической подготовки, но ещё скорости реакции и быстроты пальцев. А всё потому, что иногда противника можно закликать до смерти.
Среди новых нормативов есть:
- проверка зрительно-моторной реакции на световые сигналы;
- скорость клика левой кнопкой мыши в минуту (за 30 секунд парни должны жамкнуть по мышке не менее 205 раз, а девушки — не менее 195 раз);
- новые стандарты для компьютеров, столов и кресел.
Киберспорт стал настоящей спортивной дисциплиной в 2016 году, а в 2022 году Минспорта утвердило программу подготовки киберспортсменов. Тогда все время тренировок делилось так:
- физическая подготовка должна занимать 25–40%;
- тактическая — 25–35%;
- теоретическая — 15–25%;
- психологическая — 15–20%;
- техническая — 4–5%.
При этом физически спортсмены тоже должны были развиваться и в итоге сдать нормативы:
- бег — 3 км за 15 мин (мужчины) и 2 км за 12 мин (женщины);
- приседания — 25 раз без остановки (мужчины) и 23 раза (женщины);
- наклоны вперёд;
- подъёмы туловища.
С помощью киберспорта и гейминга могут зарабатывать даже школьники. А как ещё они могут подкопить денег на хотелки и разбогатеть, можно узнать здесь.