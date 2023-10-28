Пользователи высмеяли индийский сериал за слишком долгое падение влюблённых

Эпизод, о котором идёт речь, вышел ещё в 2021 году. По сюжету героиня Айшварии Кхаре срывается со скалы. Её возлюбленный, которого играет Рохита Сучанти, не успевает её спасти. Он произносит проникновенную речь, прежде чем сам оказывается во власти стихии.

Вопреки законам физики мужчина догоняет свою любимую в воздухе, и дальше они падают со скалы вместе, параллельно ведя душераздирающий диалог о любви. Заканчивается сцена их падением в бурный горный ручей под тревожную музыку.

Спустя два года эта сцена попалась на глаза какому-то случайному зрителю — и понеслось. «Ньютон покинул чат», «Они столько летели, чтобы в итоге упасть в эту лужу с водой. Ржу не могу!», «Они такие: ну давай хотя бы поговорим по дороге», — иронизировали пользователи над чересчур затянутой сценой.

Впрочем, у шоу нашлись и защитники, написало издание The Indian Express. «Зачем издеваться над актёрами? Очевидно, что это создатели и режиссёры попросили их сделать такое», — вступился за звёзд сериала один из зрителей.

Далеко не весь кинематограф такой же наивный, как индийский. Оказывается, некоторые киноленты настолько правдоподобны, что могут навредить здоровью, особенно если у человека и так проблемы.