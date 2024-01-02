Понос одолел после новогоднего застолья? Вот, что советует врач

При диарее не следует смешивать алкоголь с напитками, содержащими кофеин. Он стимулирует сокращения толстой кишки и поэтому может усугубить проблему.

При запоре важно не допустить обезвоживания. В этом случае перед застольем выпейте побольше воды, плюс не забывайте о ней между напитками и уже после празднования. Также перед употреблением алкоголя врач Хо порекомендовал не забывать есть — особенно хороши продукты, богатые белком и клетчаткой.

По словам гастроэнтеролога, изменения в стуле после употребления алкоголя обычно кратковременны. Но если же вы уже перестали пить, а симптомы не проходят несколько дней, дело может быть уже в других проблемах со здоровьем, например в воспалительном заболевании кишечника. В этом случае важно не откладывать посещение врача.

Ещё одна актуальная проблема первых дней нового года — похмелье. О том, как от него избавиться, можно прочитать здесь.