«Попоём ещё». Баста обратился к фанатам после ДТП в Питере
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) собрал полный стадион поклонников в Санкт-Петербурге. Послушать артиста пришло 65 000 человек. Единственное, что подпортило вечер артисту — ДТП, в которое он попал сразу после выступления. Maybach, в котором Басту увозили с «Газпром Арены» столкнулся с другой машиной, да так, что в нём сработали подушки безопасности.
К счастью, обошлось без жертв и даже пострадавших. По информации Mash на Мойке, сразу после аварии Баста направился в сторону ресторана, а потом уехал на другом авто.
Вскоре целый и невредимый рэпер записал видео для питерских фанатов, на котором предстал без единой царапинки. Он поблагодарил всех слушателей, которые были на концерте и пообещал устроить там ещё шоу.
«Попоём ещё», — заключил он.
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