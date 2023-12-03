Жизнь
10:40, 03 декабря 2023
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«Попоём ещё». Баста обратился к фанатам после ДТП в Питере

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) собрал полный стадион поклонников в Санкт-Петербурге. Послушать артиста пришло 65 000 человек. Единственное, что подпортило вечер артисту — ДТП, в которое он попал сразу после выступления. Maybach, в котором Басту увозили с «Газпром Арены» столкнулся с другой машиной, да так, что в нём сработали подушки безопасности.

«Попоём ещё». Баста обратился к фанатам после ДТП в Питере
© commons.wikimedia.org/Okras/CC BY-SA 4.0

К счастью, обошлось без жертв и даже пострадавших. По информации Mash на Мойке, сразу после аварии Баста направился в сторону ресторана, а потом уехал на другом авто.

Вскоре целый и невредимый рэпер записал видео для питерских фанатов, на котором предстал без единой царапинки. Он поблагодарил всех слушателей, которые были на концерте и пообещал устроить там ещё шоу.

«Попоём ещё», — заключил он.

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