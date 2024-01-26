Попугаи-матерщинники затерроризировали людей в парке. Но управу на них нашли

Проблема у британского парка возникла ещё в 2020 году. Тогда пятерых говорящих попугаев пришлось убрать куда подальше от посетителей, потому что птицы поносили людей на чём свет стоит. Но с тех пор количество ругающихся попугаев только возросло.

Попугаи-матерщинники стали главной фишкой парка. Их перестали прятать и специально выставили у вольера уведомление о том, что птица может сболтнуть чего лишнего, но руководство за это ответственности не несёт. Генеральный директор парка Стив Николс отметил, что попугаи могут осыпать людей нецензурной бранью, причём и женскими, и мужскими голосами.

И всё же парк решил перевоспитать попугаев, для чего прибег к новой тактике: матерщинников подселят к 92 более спокойным сородичам. Если всё пройдёт по плану, птицы-хулиганы начнут подражать более приятным звукам. А если нет — в парке появится ещё 92 ругающиеся птички.

Попугай — одна из самых распространённых птиц, которую заводят себе россияне. Но не все знают, что от неё можно подцепить опасные болезни. Какие именно — узнайте здесь.