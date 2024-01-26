Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 05:00
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Попугаи-матерщинники затерроризировали людей в парке. Но управу на них нашли

В популярном британском парке дикой природе в Линкольншире всё никак не могут справиться с африканскими серыми попугаями. Птицы кроют посетителей четырёхэтажным матом, и отучить их от этого не получается. С одной стороны, это завлекает людей, а с другой — люди с тонкой душевной организацией могут оскорбиться. И у руководства появился план, как заставить попугаев вернуться к нормальной лексике.
Попугаи-матерщинники затерроризировали людей в парке. Но управу на них нашли
© freepik

Проблема у британского парка возникла ещё в 2020 году. Тогда пятерых говорящих попугаев пришлось убрать куда подальше от посетителей, потому что птицы поносили людей на чём свет стоит. Но с тех пор количество ругающихся попугаев только возросло.

Попугаи-матерщинники стали главной фишкой парка. Их перестали прятать и специально выставили у вольера уведомление о том, что птица может сболтнуть чего лишнего, но руководство за это ответственности не несёт. Генеральный директор парка Стив Николс отметил, что попугаи могут осыпать людей нецензурной бранью, причём и женскими, и мужскими голосами.

И всё же парк решил перевоспитать попугаев, для чего прибег к новой тактике: матерщинников подселят к 92 более спокойным сородичам. Если всё пройдёт по плану, птицы-хулиганы начнут подражать более приятным звукам. А если нет — в парке появится ещё 92 ругающиеся птички.

Попугай — одна из самых распространённых птиц, которую заводят себе россияне. Но не все знают, что от неё можно подцепить опасные болезни. Какие именно — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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