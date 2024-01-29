Опубликовано 29 января 2024, 12:00
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Популярная страна может лишиться туристов из-за разгула бандитов
В Мексике дорога к древнему городу цивилизации Майя стала такой опасной, что туристов туда перестали возить. Не отличается комфортом и маршрут в археологической зоне Лагартеро. Там один из наркокартелей поставил свои контроль-пропускные пункты на пути к пирамидам Майя. Экскурсоводы рассказывают, что бандиты требуют показать документы и контакты в вашем телефоне.
Просмотр телефона им нужен для того, чтобы убедиться, что туристы — это не местные люди и тем более не люди из конкурирующей с ними группировки. Безопасностью такой туризм не пахнет — стрельба может начаться в любой момент.
Мексиканцы опасаются, что из-за роста числа бандитов туристы вообще перестанут ездить в страну, а ведь многие локальные производители зависят от развития именно этой отрасли.
Так что пока в Мексику рискнут отправиться не все. О направлениях для мини-путешествий из России рассказали тут.