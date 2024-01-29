Популярная страна может лишиться туристов из-за разгула бандитов

Просмотр телефона им нужен для того, чтобы убедиться, что туристы — это не местные люди и тем более не люди из конкурирующей с ними группировки. Безопасностью такой туризм не пахнет — стрельба может начаться в любой момент.

Мексиканцы опасаются, что из-за роста числа бандитов туристы вообще перестанут ездить в страну, а ведь многие локальные производители зависят от развития именно этой отрасли.

Так что пока в Мексику рискнут отправиться не все. О направлениях для мини-путешествий из России рассказали тут.