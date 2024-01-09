Популярная турецкая актриса устроила дочери праздник в стиле «Маши и медведя»
На какие только подвиги не готовы родители, чтобы подарить счастье своим чадам. Дни рождения в этом вопросе занимают отдельное место — в этот день исполняются все или почти все желания. Турецкая актриса и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, например, на трёхлетие своей дочери устроила праздник в стиле известного российского мультика «Маша и медведь». Причём она не просто вызвала аниматоров, а сама нарядилась в популярного героя.
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Снимками с праздника она поделилась в запрещённой соцсети. Выбор мультика не случаен — это любимый мультфильм дочери Узерли Лили. Она как раз и отмечала своё трёхлетие.
На фото видно, что мама и дочь были одеты, как главная героиня «Маши и медведя» Маша — в розовом сарафане и платке такого же цвета. А комнату, в которой проходил праздник, Узерли украсила шариками и плюшевыми игрушками в том же стиле.
У турецкой красавицы есть ещё и старшая дочь Лара от турецкого бизнесмена Джана Атешема. Имя отца Лили не известно.
А месяц назад свой день рождения праздновала Ким Бейсингер. Оказывается, ей уже 70 лет.