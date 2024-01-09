Популярная турецкая актриса устроила дочери праздник в стиле «Маши и медведя»

Снимками с праздника она поделилась в запрещённой соцсети. Выбор мультика не случаен — это любимый мультфильм дочери Узерли Лили. Она как раз и отмечала своё трёхлетие.

На фото видно, что мама и дочь были одеты, как главная героиня «Маши и медведя» Маша — в розовом сарафане и платке такого же цвета. А комнату, в которой проходил праздник, Узерли украсила шариками и плюшевыми игрушками в том же стиле.

У турецкой красавицы есть ещё и старшая дочь Лара от турецкого бизнесмена Джана Атешема. Имя отца Лили не известно.

А месяц назад свой день рождения праздновала Ким Бейсингер. Оказывается, ей уже 70 лет.