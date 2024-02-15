Популярный комик из «Вечернего Урганта» объявил о завершении карьеры

«Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых ещё не был, и дальше не планирую этим заниматься», — написал Романов в Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Комик добавил, что ему нравится сфера инфобизнеса. Оказалось, у него даже есть небольшой опыт: в 2023 году юморист впервые поработал в качестве наставника. Детали Романов не уточнил, но теперь он полон решимости стать коучем.

А влечёт Романова в эту сферу, по его словам, не жажда больших денег, а желание приносить пользу людям и получать от них благодарность.

Чем известен Романов

Дмитрий Романов родился в Одессе. Там же он учился на инженера и во время учёбы начал играть в КВН. Затем перешёл в проекты «Comedy Одесса» и «Comedy Киев», а ещё позже — в шоу «Убойная лига» и «Смех без правил» на российском ТНТ. С 2010 года он жил и работал в Москве, а в 2018-м стал гражданином РФ.

Популярность Романову принесло участие в проекте Stand Up на ТНТ и работа над русской адаптацией сериала «В Филадельфии всегда солнечно» — «В Москве всегда солнечно». С 2019 по 2022 год вёл постоянную рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В сентябре 2023 года Романов рассказал проекту «НеФорбсы», что после отъезда из России его заработок особо не снизился. В среднем один концерт за границей ему приносит 5000 евро (около 490 000 рублей).

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