Популярный новогодний салат заметно подорожал из-за яиц и других деликатесов

Подсчёт провели по стандартному рецепту «Мимозы», рассказал РИАМО доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В него входят 9 ингредиентов: консервированная горбуша, яйца, картофель, морковь, твёрдый сыр, репчатый лук, укроп, майонез и соль.

Так, лук за уходящий год подорожал на 14,5%, горбуша — на 2,5%, а сыр — на 2,2%. Но выросло в цене не всё — картошка стала на 10,2% дешевле, а майонез — на 0,35%. Средняя цена соли — та же.

На новогодний стол обычно уходит немало денег, и как можно сэкономить, если всё дорожает? Выход есть — не готовить лишнего. Как рассчитать оптимальные порции тех же салатов, рассказала врач-нутрициолог Анна Тихоненко. Это несложно и эффективно.