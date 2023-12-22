Популярный новогодний салат заметно подорожал из-за яиц и других деликатесов
«Мимоза» — один из классических салатов для новогоднего стола. Но сейчас сделать его стало немного дороже, чем в прошлом году. Стоимость ингредиентов — 475 рублей, а год назад было 444 рубля. Главные виновники этого безобразия — куриные яйца, цена на которые выросла почти в полтора раза — на 40,75%, и морковь — она подорожала на 23%. Цены на часть других продуктов для этого блюда выросли от 2 до 14,5%, однако кое-что подешевело.
Подсчёт провели по стандартному рецепту «Мимозы», рассказал РИАМО доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
В него входят 9 ингредиентов: консервированная горбуша, яйца, картофель, морковь, твёрдый сыр, репчатый лук, укроп, майонез и соль.
Так, лук за уходящий год подорожал на 14,5%, горбуша — на 2,5%, а сыр — на 2,2%. Но выросло в цене не всё — картошка стала на 10,2% дешевле, а майонез — на 0,35%. Средняя цена соли — та же.
На новогодний стол обычно уходит немало денег, и как можно сэкономить, если всё дорожает? Выход есть — не готовить лишнего. Как рассчитать оптимальные порции тех же салатов, рассказала врач-нутрициолог Анна Тихоненко. Это несложно и эффективно.