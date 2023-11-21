Пора ублажать дворового. Обычаи и приметы на Михайлов день
В этот вторник, 21 ноября (8-го по старому стилю), православные отмечают Михайлов день. Он назван так в честь архангела Михаила. Раньше этот день связывали с началом зимы. Отсюда и погодные приметы: с Михайлова дня зима стоит, земля мёрзнет; мало шишек на елях и соснах — будет мягкая зима, и другие. А ещё сегодня по народному обычаю ублажают дворового.
Дворовой считается младшим братом домового. Его старались задобрить, чтобы он не ушёл со двора. Для этого был специальный заговор, а во дворе проводили дёгтем полосу, за которую дворового просили не выходить. В хлеву ему ставили ужин.
Считается, что в Михайлов день не надо жаловаться на свою судьбу, иначе быть беде.
Девушкам на выданье не советовали плести косы, чтобы замужество не задерживалось. А ножи надо было отложить в сторону, чтобы не было проблем в любви.
Ещё в этот день нельзя было ссориться и повышать голос, а вот мириться и просить прощения — это традиция.
О традициях на Федотов день можно почитать тут.