Пора ублажать дворового. Обычаи и приметы на Михайлов день

Дворовой считается младшим братом домового. Его старались задобрить, чтобы он не ушёл со двора. Для этого был специальный заговор, а во дворе проводили дёгтем полосу, за которую дворового просили не выходить. В хлеву ему ставили ужин.

Считается, что в Михайлов день не надо жаловаться на свою судьбу, иначе быть беде.

Девушкам на выданье не советовали плести косы, чтобы замужество не задерживалось. А ножи надо было отложить в сторону, чтобы не было проблем в любви.

Ещё в этот день нельзя было ссориться и повышать голос, а вот мириться и просить прощения — это традиция.

О традициях на Федотов день можно почитать тут.