Пореченков объвил, куда переедет, как только появятся деньги. И это не Рублёвка

Пореченков живёт сейчас в 20 км от Москвы, в поселке Толстопальцево. Там у него усадьба в классическом русском стиле. Видимо, это место уже не так вдохновляет артиста. Он мечтает переехать с семьёй подальше от столицы.

«В Крым — но это в будущем, как позволит работа, время и финансы», — поделился Пореченков в интервью «Газете.Ru»

Как раз финансовое состояние должна подправить последняя работа актёра в фильме «Хоккейные папы». Комедия Андрея Булатова вышла в прокат сегодня, 23 ноября. По сюжету тренер детской хоккейной команды, который вместе с отцами своих воспитанников готовится к хоккейному турниру, чтобы спасти Ледовый дворец от сноса. Одного из пап сыграл Михаил Пореченков.