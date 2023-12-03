Пошлая реклама и наглые коммерсы: 5 проблем, с которыми можно прийти в ФАС

В ФАС можно пожаловаться:

1. На нарушения антимонопольного законодательства

Например, на завышенные цены или тарифы. Но если рост цен экономически обоснован, а не обусловлен наличием монополиста или сговором нескольких игроков рынка, то ФАС сделать ничего не сможет.

2. На компанию или предпринимателя-конкурента

Если вы подозреваете его в недобросовестной конкуренции.

3. На рекламный спам и другие нарушения закона о рекламе

Например, если вы считаете рекламу нелегальной, недостоверной, навязчивой или оскорбительной.

4. На нарушения при проведении госзакупок и имущественных торгов

Пожаловаться можно на действия заказчика, конкурентов или торговой площадки.

5. На нарушения правил технологического присоединения или порядка подключения к инженерным сетям

Например, когда ресурсоснабжающая организация необоснованно отказывает в выдаче техусловий на подключение, навязывает невыгодные условия договора, нарушает сроки выдачи технических условий на подключение, затягивает сроки подключения и т. п.

Жалобу в ФАС можно направить в письменной форме (лично, курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении), а также прислать на электронную почту ведомства или через портал госуслуг. Свои претензии необходимо подтвердить, предоставив соответствующие документы и другую фиксацию нарушений.