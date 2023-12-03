Пошлая реклама и наглые коммерсы: 5 проблем, с которыми можно прийти в ФАС
В России есть ведомство, которое следит, чтобы кто-нибудь ушлый необоснованно не завысил или не занизил цены или тарифы. Это Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она также обязана следить за тем, чтобы конкуренция во всех сферах бизнеса была честной. Рассказываем, на что можно пожаловаться в этот орган власти и как это сделать.
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В ФАС можно пожаловаться:
1. На нарушения антимонопольного законодательства
Например, на завышенные цены или тарифы. Но если рост цен экономически обоснован, а не обусловлен наличием монополиста или сговором нескольких игроков рынка, то ФАС сделать ничего не сможет.
2. На компанию или предпринимателя-конкурента
Если вы подозреваете его в недобросовестной конкуренции.
3. На рекламный спам и другие нарушения закона о рекламе
Например, если вы считаете рекламу нелегальной, недостоверной, навязчивой или оскорбительной.
4. На нарушения при проведении госзакупок и имущественных торгов
Пожаловаться можно на действия заказчика, конкурентов или торговой площадки.
5. На нарушения правил технологического присоединения или порядка подключения к инженерным сетям
Например, когда ресурсоснабжающая организация необоснованно отказывает в выдаче техусловий на подключение, навязывает невыгодные условия договора, нарушает сроки выдачи технических условий на подключение, затягивает сроки подключения и т. п.
Жалобу в ФАС можно направить в письменной форме (лично, курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении), а также прислать на электронную почту ведомства или через портал госуслуг. Свои претензии необходимо подтвердить, предоставив соответствующие документы и другую фиксацию нарушений.