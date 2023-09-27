Пошёл за грибами — сел в тюрьму. Юрист предупредила об опасности тихой охоты

Согласно изменениям, которые утвердил Путин, с 12 октября 2023-го вступит в силу статья 260.1 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 9 лет лишения свободы.

По мнению адвоката Татевик Чугурян, обычных грибников вряд ли будут наказывать по этой статье. Юрист считает, что при вынесении решения о возбуждении уголовного дела суд будет учитывать размер экологического ущерба, форму вины и уровень общественной опасности. Вряд ли обычный грибник, случайно срезавший краснокнижный гриб, сможет нанести такой ущерб природе, что его придётся отправлять в тюрьму.

К тому же есть и другая статья, которая предусматривает наказание за схожее деяние. Она размещена в КоАП, но даже её применяют не так уж и часто.

Впрочем, на практике статью 260.1 УК РФ ещё не применяли, а значит, понадобятся разъяснения Верховного суда. Во многом от них и будет зависеть то, как часто российские суды будут возбуждать уголовные дела за незаконную тихую охоту.

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